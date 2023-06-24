【台灣Me Too一次看】【政界篇】

更新時間：2023-06-19 11:18

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）自民進黨前黨工5月31日開出第一槍，性騷案從民進黨內一路延燒政界、公務機關、外交界、商界、學術圈、醫界、體育圈、環境圈乃至演藝圈、網紅界、媒體業、藝文界、音樂界等，台灣英文新聞整理【台灣Me Too一次看】 報導，匯集主要事件，協助讀者全面掌握這波台灣#metoo運動進度。

因案件持續增加，政界案例眾多，為使讀者閱讀順暢，特將原報導「政界」一欄自成獨立報導一篇，歡迎讀者點擊原報導連結，獲取更完整的資訊。

民眾黨立委賴香伶辦公室前員工Ｗ女17日指控，在一次活動中被民眾黨立委邱臣遠多次打量身材並將手放在被害人大腿，以及前同事、去年脫黨參選桃園市議員陳泓維，曾以三圍指稱女同事，還稱「辦公室是我的後宮，女同事們是我的小老婆」，前者Ｗ女曾上報賴香伶但未獲處理，後者賴香伶曾親眼目睹，卻從未阻止。

邱臣遠18日在臉書表示「一向恪遵職場性平原則」，稱保留追訴權；賴香伶18日回應則認為，現為社會民主黨全國委員的Ｗ女以性騷抹黃對民眾黨進行政治鬥爭。陳泓維18向自由時報表示，是當年「通姦除罪化」後，在辦公室對其他人開玩笑說「大家可以開始找後宮佳麗三千」，並稱賴香伶已與當時辦公室任職的女同事們個別確認，大家都知是玩笑，沒有性騷問題。此案究竟真相維和陷入羅生門。

國民黨北市議員鍾沛君8日出面踢爆，時事評論員朱學恒去年在飯局上兩度強吻摟抱得逞，更大言不慚稱「反正妳明天也不會記得」，儘管事後簽立切結書，承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾」，卻將關鍵的「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」移除。今年Me Too運動延燒，朱學恒與鍾沛君同台錄影更道貌岸然的痛批性騷，讓鍾沛君感到荒謬又憤怒「他怎麼敢？他怎麼好意思？」憤而揭發。

民運領袖王丹遭李男指控，9年前對當時年僅20歲的李男強抱強吻、暗示同床；另一徐姓男子也指控，10年前在KTV被王丹伸手進衣服內摸腰，當時男友還在場。徐男更加碼爆料，王丹是性騷慣犯，慣例安排「小鮮肉」陪同出遊，更理所當然將手放至在他人大腿。李男7日前往台北地檢署控告王丹涉嫌強制性交未遂罪，北檢16日證實，已簽分他字案，由婦幼專組檢察官偵辦。

前立委陳柏惟團隊女志工15日在臉書透露，20歲起擔任志工兩年，有次在車上陳柏惟「用他的左臉蹭了我的右臉」，更在其耳邊以氣音道別。去年10月8日時，陳柏惟錄完節目一同返回台中的路上，問受害者是否有興趣要學按摩他可以出錢，還稱「會按摩的女生很加分」，談論台灣代理孕母議題更表示「等我哪天想生小孩再問你」、「找妳當我的代理孕母」、，更時常在聊天中加入性暗示「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」當她求助其他志工及幕僚時，還被說「被你爽到了」，更有人「羨慕」陳柏惟對她與眾不同。

陳柏惟15日回應指控，強調自己是協助該位女志工解決職場性騷擾所認識，否認成為加害者，又以性平方面的確有所不足，造成他人不舒服該負責為認錯理由，並稱「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人，」以退選來止血。

雲林縣議員陳芳盈12日發文影射名嘴朱凱翔性騷擾，2022年年初朱凱翔邀約陳芳盈與朋友吃飯後，四人前往KTV續攤，席間朱凱翔當著自己另外兩位朋友的面，兩度問陳芳盈「我可以和妳打砲嗎？」除此之外，也在言語及肢體上冒犯女方。朱凱翔出面承認說的自己，但以無法記起為由沒有稱不記得是否說過該劇冒犯之言，「但讓陳議員感受如此，我道歉。」

15日陳芳盈在記者會公布，被朱性騷的受害者請她發聲的至少10人。其中受害人Z小姐透過錄音檔，控訴朱凱翔為慣犯，許多女性被權勢性騷卻不敢聲張，更有資深女前輩「總是說習慣就好」。Z小姐還痛批朱凱翔道歉無誠意，更利用網路聲量帶風向，意圖讓受害人噤聲，「這個行為跟性騷擾本身一樣可恥且可惡。」

資深記者、鏡文學總經理兼總編輯董成瑜3日在臉書揭露，2014年參加公開餐敘時，被國民黨立委傅崐萁抓手臂、抱頭親吻，她當場痛斥，還被傅崐萁攻擊身上品牌，暗示她奢侈虛榮。傅崐萁稱從政後無任何緋聞，也未私約女性單獨見面，若有性騷擾情事，請依法提告。被指目擊的前台北市長郝龍斌則表示當天確有該行程，但沒有記憶，依自己個性有看到一定會阻止。

自由時報14日報導指出，時任《壹週刊》社長、現任《鏡週刊》社長、裴偉是目擊者，他向友人透露，確實有聽到董成瑜怒斥傅崐萁，請傅自重，隨後離開。他當時就向傅崐萁抗議，認為董成瑜覺得傅的行為冒犯。裴偉推測，當時郝龍斌可能趁亂先走。時任《壹週刊》人物組記者李桐豪，14日在粉專「對我說髒話」指出，2014年11月4號星期二中午在晶華酒店飯局他亦在場，他聽到餐桌上有人提高音量說「你在幹嘛？！」，抬頭見到董成瑜「把傅崐萁推開」，並證實事件經過如董臉書所述。

網友8日在臉書影射，曾代表時代力量參選台北市士林北投區議員的劉仕傑，多次藉諮詢職涯轉換之故邀約見面，又藉故轉移見面地點到車上，並對其扣脖子強吻、強拉受害者手去觸碰男性私處。隔日受害者試圖傳訊套話想作為證據，被以「我以為你跟我一樣open minded（思想開明）」回應。

民進黨永和區合作立委參選人李正皓被控七年前偷拍恐嚇前女友， 李正皓8日宣布退出立委選舉，但5月28、29日多次發文堅稱，當年前女友分手後報復，與一名跟李正皓不合的國民黨青年團同事合謀，編撰出偷拍一事。當時李正皓狀告法院，法院判決指出，「原告乃全國性知名政治人物，『言論不實』指控其挪用國民黨公款，及偷拍數位女性性愛影片，足以使其在社會上之評價受到嚴重貶損，其精神痛苦應屬甚詎，判賠勝訴，爆料者賠償五萬元。」

民進黨台北市議員何孟樺2日指出，組織部副主任林男固遭控性騷擾前青年部黨工，半夜打電話、寫情書，上報時任副秘書長、僑委會委員長徐佳青，處理方式卻是平調加害者，調職被害人。

前民進黨青年部女工讀生2日爆料，2019年工讀期間遭張姓加害者訊息調戲、肢體騷擾，多次邀約小酌、看夜景、泡湯，不勝其擾。當時主管、前民進黨發言人吳濬彥得知僅表示「那你就推掉就好了」而並未做出任何處置，受害人飽受PTSD之苦。

女導演5日痛訴，2010年拍攝高雄市長選舉影片，遭時任高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤以開會名義騙至汽車旅館，對其摟抱摸胸，表示願以金援換取「偶爾讓他任性一下」，後來更被散布以上床換工作的謠言，受害人罹患PTSD。

「小英之友會」女性前員工控訴，遭總統府資政顏志發長期性騷擾，摸大腿、拍屁股，更詢問當事人與男友同居是否有陪睡費，上報主管卻被質疑小題大作。

男網友4日指控，8年在社子島的福安國中公開場合，遭時任台北市議員、現任民進黨立委何志偉肢體性騷擾，以刻意、緩慢的方式一路撫摸右手背至前臂，甚至在其右前臂寫下手機號碼，要他「記得來找我喔，我等你。」