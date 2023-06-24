瓦格納宣布「清君側」 武裝佔領俄南方軍指揮部

（台灣英文新聞／李昱德 綜合報導）長期與俄國政府合作，負責介入包括烏克蘭戰爭在內「髒活」的傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）昨（23）日突然派遣軍事人員越過俄烏邊界進入俄國，要求俄國政府撤換國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）及其他軍隊高層，否則不排除直接打進莫斯科。

截至截稿為止，瓦格納集團宣布已控制靠近俄國烏克蘭邊境的重要城市，羅斯托夫州和南部聯邦管區的首府頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），並將該地的對烏南方集團軍總部作為指揮部。當地最高行政長官僅要求民眾保持冷靜並待在家中，並未確認是否遭到佔領的消息。

瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）指控，紹伊古為首的俄國軍隊高層要摧毀整個傭兵組織，不只不提供足夠的彈藥，還發射導彈攻擊駐地試圖造成傷亡，烏克蘭戰爭之所以爆發只是因為紹伊古想成為俄軍元帥。

他指出，瓦格納已動員2.5萬人，誓言懲罰那些試圖讓俄國士兵在烏克蘭戰場上白白送命的人，同時不會介意直接打到莫斯科；他也聲稱，這不是叛變，而是為了「追求正義」，因此除了軍隊內的「邪惡集團」必須被移除外，總統權力、政府結構和普通軍警人員都會繼續運作。

對此，國防部在Telegram上回覆表示，關於軍隊背刺瓦格納的網路傳言都是假消息，要他立刻停止所有非法行為，不要淪為敵人宣傳戰的打手。同一時間，仍將普里格津的行為定調為叛變，聯邦安全局（FSB）已啟動針對他的犯罪調查，呼籲瓦格納士兵不要聽從他的命令。

莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）宣布將在市內施行反恐措施當局，並提升了首都內部重要據點的警戒，街道上除設置了額外的哨卡，還可以看到裝甲車巡邏，首都外部的多條聯外道路則遭到封閉，部分地區可看到俄軍加派的軍事人員。

面對意料之外的發展，美國與烏克蘭皆在密切注意瓦格納的動向。白宮表示將會與盟邦討論如何因應，而烏克蘭僅在社群網站上寫了短短一句：「我們正在看。」（We are watching.）