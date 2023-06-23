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曾成功造訪鐵達尼殘骸 乘客回想：簡直是自殺任務

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/23 23:42
海洋之門的顧客羅伊伯，2021年成功下潛海底參觀鐵達尼號，圖中為當時紀錄的影像。（圖／美聯社）

海洋之門的顧客羅伊伯，2021年成功下潛海底參觀鐵達尼號，圖中為當時紀錄的影像。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）沉沒百年後，鐵達尼號（Titanic）又登上了頭條，很遺憾，又是災難。潛水器泰坦（Titan）出師不利，在下潛過程中發生內爆，5名乘客葬身海底。一名曾搭過同公司、「海洋之門」（OceanGate）潛水器探訪鐵達尼的顧客，事後回想起來，淨是後怕，當初那趟探險，根本與自殺無異。

61歲的羅伊伯（Arthur Loibl），是一名德國退休企業家、探險家。他21日接受美聯社訪問，分享了兩年前踏上鐵達尼之旅的心情。當天還未傳出Titan確定失事的消息，如今對照他的訪問，不禁令人唏噓。

羅伊伯說道，2016年在一次南極旅途中，首度萌生了親眼參觀鐵達尼的想法。當時僅有一家俄國公司提供服務，一趟要價500萬美元。一年後，美國海洋之門公司也宣布推出這項旅程，預計2019年成行、旅費11萬美元。

他興高采烈報名參加，不料卻因潛水器「未過測試」而告吹。2021年，終於成行，與公司執行長羅許（Stockton Rush，本次罹難者之一）、法國潛水員暨鐵達尼專家那吉列（Paul-Henri Nargeolet）、兩名英國人士共赴未知的深海大冒險。

「真要有點瘋才能做這種事」，羅伊伯說。「想像一個幾公尺長的金屬管子，鋪著一層金屬地板。不能站，不能跪，人人都緊貼著，甚至疊在彼此身上，絕不能有幽閉恐懼症。」

2.5小時的下潛過程中，為了節省能源而關閉燈光，只留微弱的螢光。中間多次因電池、重量平衡等問題而暫緩行動，整趟旅程共費了10.5小時。他們還算幸運，親眼見到了鐵達尼船身，不像其他旅客，有人只看到一片殘骸場，有人空手而回。運氣更差的顧客，因天候因素而無法出發，卻也拿不回退款。

羅伊伯表示，羅許在旅程中到處修修補補，克難完成任務，事後想起來，「實在滿可疑的。」他甚至將這經驗比作自殺任務。「現在想想，當初真的太天真了。」

是天真，也不知哪來的勇氣，但羅伊伯至少能平安歸來，而當年與他們一同冒險的羅許，卻沒有上回的運氣。
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更新時間 : 2023-06-24 00:14 GMT+08:00

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