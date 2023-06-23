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聯合國揭衝突地區兒童傷害　 俄國首度釘上「羞恥黑名單」

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/23 21:03
發動俄烏戰爭的俄羅斯總統普丁(圖/美聯社)  

發動俄烏戰爭的俄羅斯總統普丁(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）聯合國昨（22）日將衝突地區兒童狀況的年度報告交付安理會成員國，由於俄國發動的烏克蘭戰爭導致大量孩童死亡且許多直接出自俄軍之手，報告正式將俄國列入「羞恥黑名單」（list of shame）。然而，在以巴的持續衝突中殺害巴勒斯坦孩童的以色列卻仍未被列入，引發國際質疑。

半島電視台指出，報告揭露俄烏戰爭中雙方造成孩童死亡的數目約落在477人左右，雖然大部分的情況下孩童是因為無差別的空襲喪生而無法責怪任何一方，雙方仍都有攻擊民用目標的紀錄。

舉例來說，俄軍與其附屬組織對醫院和學校發動480起攻擊，造成518名孩童受傷、136名孩童喪生，同時也有將91名孩童作為人肉盾牌的紀錄；不過另一方面，烏克蘭軍隊對醫院和學校發動的攻擊也有212起，共造成175名孩童受傷、80名喪生，而在俄軍被放上名單的同時，烏克蘭卻沒有上榜。

同一時間，根據報告，2022年巴勒斯坦因為以色列軍隊的攻擊導致42名孩童喪生、933名受傷，2021年喪生的孩童也有78人，但是儘管在外界持續呼籲之下，以色列仍沒有進入該名單。

人權觀察組織（HRW）對將俄國加入名單表達歡迎，但是抨擊聯合國遲遲不將以色列納入的立場，並表示古特瑞斯「再度讓巴勒斯坦孩童失望」。

人權觀察組織推廣部主任、三次普立茲獎得主貝克爾（Jo Becker）表示，將俄國加入名單表示要讓俄國對其惡行負起責任，不過不願意將以色列納入卻強化了以色列軍隊在巴勒斯坦對孩童使用非法武力的行為，儘管在2015年至2020年間以色列軍隊總共造成6700名巴勒斯坦孩童喪生，還是「不夠格」上榜。

事實上，聯合國這份報告長久以來都具有爭議性。有外交官透露沙烏地阿拉伯與以色列會對相關機構施壓，以避免被放上報告，不過〈半島電視台〉也指出，這是第一次有安理會成員國被放上報告，其他被納入報告的國家還有剛果民主共和國、索馬利亞及海地等。
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巴基斯坦
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