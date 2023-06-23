沙漠中的海市蜃樓：最大鏡面建築馬拉亞的理念、挑戰、設計語言

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）位於沙烏地阿拉伯的馬拉亞音樂廳是世界上最大的鏡面建築，如同沙漠中的海市蜃樓，遠看反射沙漠全景，近看是遊客倒影。不僅如此，該音樂廳也是頂尖音樂、藝術家展演的新銳場所。本篇報導藉其建築師Florian Boje的分享，一探馬拉亞的建築設計理念與挑戰，以及該地的設計語言。

CNN報導，說到沙烏地阿拉伯最具標誌性的景點，馬拉亞音樂廳（Maraya）絕對榜上有名。這棟建築為可容納500百人的音樂廳、社區中心及活動空間，許多知名的藝術家都曾在此演出，包括美國創作歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）、義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli ）；拉丁天王安立奎（Enrique Iglesias）以及節奏藍調天王約翰傳奇（John Legend）。

這棟充滿戲劇性的建築為沙漠景觀的恢弘增添了多樣性，在不同時間、光照以及觀看位置的千變萬換化組合中，展現了超現實主義的視覺饗宴。而這項傑乃是義大利建築設計公司Giò Forma Studio以及黑色工程（Black Engineering）公司聯手打造。

馬拉亞的建築師Florian Boje向CNN說明了最初的設計理念，「我們真正相信，如果一棟建築無法與景觀競爭，就應當增進。」

Boje表示，團隊有幸前往該地參觀，並被當地自然人文景觀深深打動，「所以當我們提交設計方案時，所寫的第一句話是『這裡不應建造任何可見的東西，所以如果真的要蓋，應當是一個沉默的鏡面立方體。』」

馬拉亞音樂廳從概念到交付，歷時6個月，施工僅76天，於2019年揭幕。看似一切順利，但要將大量的玻璃放置在炎熱的沙漠中央是個大考驗。

Boje及其團隊著手尋找既能增強景觀視野、又不會加劇日曬、高溫環境條件的材料。團隊提出的首個解決方案，是一種銅製的新型玻璃。Giò Forma Studio與美國玻璃龍頭Guardian Glass合作，訂製出一款名為Guardian UltraMirror的鍍層玻璃，能應用在沙烏地阿拉伯溫暖、陽光充足的環境中。馬拉亞音樂廳總共覆蓋了9740塊Guardian UltraMirror。

「在我們必須為馬拉亞音樂廳的獨特需求之定解決方案時，智慧與毅力為Guardian Glass帶來豐厚的回報，」該公司亞洲及中東市場總監Jasmin Hodzic在一份聲明中如此說道。他表示，「地形以及時間的框架所帶來的挑戰擺在我們眼前，但我們還是繼續進行。」

強烈的熱量會導致玻璃氧化，因此該團隊為馬拉亞音樂廳要使用的玻璃開發了一種特殊的塗層，能抵禦沙塵暴、巨大的溫差以及其他可能發生在沙漠中的天氣挑戰。

「外牆的微妙弧度意味著，從遠處看，該建築就像周圍全景的一個閃亮的海市蜃樓，但當遊客走進時，他們看到的是自己的完美倒影。」

儘管馬拉亞音樂廳的選址一直都是馬德納省（Madinah）歐拉市（AlUla）市附近阿薩爾山谷（ Ashar Valley），但確切的地點卻是建築師以「模擬」方式選定，簡言之就是把大鏡子拿到空曠的沙漠地上，決定哪處最佳。

最大的挑戰是必須在一個純潔、未經開發、擁有難以想像的景觀的區域進行創作。從文化的角度來看，該地正在被發現與開發，「因此仍在發展它的身分與設計語言，」Boje表示。

Boje說的設計語言又為何？

除了馬拉亞，在此歷史悠久的地區及其周邊區域，有許多名副其實的藝術熱點湧現，其中不乏文化最負盛名的人物。法國藝術書籍出版商Assouline，出版了一系列的展示沙烏地阿拉伯考古學以及建築的書籍。視覺藝術展覽商DesertX已經在歐拉市設展兩次，帶來全球各地的藝術家，創作特定地點的作品。今年稍早，世界報也報導，代表作為巴黎龐畢度藝術中心的義大利建築大師皮亞諾（Renzo Piano），與普里茲克獎（Pritzker Prize）得主、英國建築師理查羅傑斯（Richard Rogers）正在簽署一項協議，為在歐拉市建造龐畢度藝術中心前哨站的諮詢，暫定名為透視畫廊。

除了音樂表演，馬拉亞也會舉辦藝術展，最近一次是沙烏地阿拉伯有史以來第一次的安迪沃荷（Andy Warhol）展覽。此外，馬拉亞屋頂上的景觀餐廳也是一絕，由英國米其林名廚艾瑟頓（Jason Atherton）經營，風格為歐美及中東的結合，以開胃小菜（mezze）的形式呈現。