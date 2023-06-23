韓劇「浪漫醫生金師傅」第一季角色回歸原因為何？是否會有第四季？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「浪漫醫生金師傅3」日前於17日播出大結局，劇中以鄉下地方的石垣醫院為背景，講述天才醫生金師傅與熱血年輕醫生的故事，第一季至第三季歷經了七年，每一季都受到許多觀眾的好評，許多人都在期待著能否有第四季，編劇姜銀慶在第三季劇中後接受了韓國媒體採訪。

根據韓媒報導，編劇姜銀慶在接受時表示，第三季是難以言喻的感動與心痛的延續，這七年間他和金師傅、年輕醫生們一起哭、一起笑，那段時間時無法用幾行字來說明的。

姜銀慶說，在第一季和第二季中，他把重點放在了醫生的成長上，而第三季他則是把焦點放在了醫生所需要面臨到的現實，雖然以觀眾的立場看來，可能會感到有點鬱悶，但他認為不能再只談浪漫，因此他也在第三季中加入了外傷中心，並透過外傷中心來呈現殘酷的現實。

被問到在寫作時令姜銀慶最苦惱的場面為何時，姜銀慶表示，從第一集的脫北者，到加濕器的受害者、持槍隨機掃射事件、建築物倒塌，一直到森林大火等等，沒有一個場面是簡單的。但若非得選出一個場面，他認為是議員兒子的死亡。

議員兒子的死成了政界與外傷中心發生衝突的起始點，讓鄭仁秀（尹那武 飾）因此背上醫療事故的污名，但也是一個讓所有人記住車鎮萬（李璟榮 飾）的契機，再加上這件事也象徵著醫療人員不足所帶來的悲劇。

另外，第一季角色的回歸讓觀眾們都感到非常驚喜，姜銀慶透露，其實從企劃階段開始，就打算讓第一季角色回歸，那些被排擠、不被看好的徒弟，經過中間的努力，實現自己的夢想，並也累積了醫生的使命感，挽救病患的生命。

金師傅的徒弟們一同協力拯救病患，正式金師傅一直以來的夢想，為了實現這個夢想，柳演錫的登場就變成了必要條件，尹瑞貞在結尾的登場也正是這個原因。

至於是否會有第四季？姜銀慶說，這是劇終後最常被問到的問題，他在第一季結束時，就知道自己會再寫第二季；第二季結束時，就在想著「能不能拍第三季呢？」；而現在第三季結束後，他也在想著「有可能出第四季嗎？」，但現在光憑觀眾依然說會再次等待他們，就讓他感到非常感謝。編劇並未給予一個明確答覆，留下了許多可能性。