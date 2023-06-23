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越戰以來第三度 美國航母雷根號25日訪問越南

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/23 16:50
美國航母雷根號（圖／翻攝自雷根號推特）

美國航母雷根號（圖／翻攝自雷根號推特）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國核子動力航空母艦雷根號將於25日至30日停靠越南峴港，在北京越南於南海關係緊張之際，美國軍艦到訪實屬罕見。

雷根號（USS Ronald Reagan）因中國及菲律賓日前在仁愛礁衝突緊張攀升之故，於14日進入南海。路透社今（23）日報導，越南發言人表示，雷根號將於本週末（25日）下午停靠越南中部港城峴港（Da Nang），直至本月30日。該發言人目前並未回應路透社的評論請求。

自1975年越戰（Vietnam War）結束後，美國航母曾兩度造訪越南，包括2018年的卡爾文森號（USS Carl Vinson），以及為紀念越戰結束25周年前往訪問的羅斯福號（USS Theodore Roosevelt），雷根號本次訪問則為第三度。

南海爭議不斷，河內（Hanoi）與北京在邊界問題上爭論不休，華盛頓今年則尋求與越南提升正式關係。中國宣稱幾乎擁有整個南海海域，包括越南以及該地其他國家的專屬經濟區。南海能源豐富，更涵蓋全球貿易關鍵路線。美國航母時常穿越該海域，並被中國船隻跟蹤。

台灣國防部則指出，本週三（21日）中國航母山東號沿台灣海峽以西南駛。國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。
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雷根號
美越關係
南海爭議

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