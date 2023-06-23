氣候變遷海水升溫引毒藻爆生 加州6月上千海生動物受害

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）對於水生動物來說，藻類一方面可以做為食物，一方面卻又可以變成危害生命的存在，而因為氣候變遷讓有毒藻類大量繁衍，加州南部海岸的海獅、海豚正面臨生存危機。

BBC報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，光是6月一個月就有大約1000頭海生動物因為有毒藻類而生病或死亡，部分動物救援團體每個月就會收到200起以上的海生哺乳動物受困報告，光是路人至海灘散步就可以看到大量生病的動物。

事實上，有毒藻類的大量繁衍本來就有季節性，加州地區大概是介於3月至6月間，不過因為氣候變遷造成海水溫度持續上升，加上今（2023）年冬天的雨季更長，塑造了更有利於這些藻類生存的環境，到了大量增生的季節就一發不可收拾。

包括海鳥、海豚及海獅等生物容易受到有毒藻類釋出的多莫酸（domoic acid）影響，這是一種神經毒素，生物食用後會影響大腦運作，甚至導致抽搐、癲癇發作並造成攝入者死亡。

毒物遭最底層生物，如貝類、沙丁魚和鯷魚攝入之後，開始進入食物鏈，隨著更上層的獵食者持續食用中毒的生物，毒性也會持續累積，最後到達頂層生物時已累積很大量，容易對大型生物，甚至人類造成不可逆的影響。

雖然救援團體盡力對受影響生物提供援助，生物在受到毒物影響後會變得更為暴躁且具有攻擊性，這也增加了救助難度，不過在可以的情況下，動物會在被捕捉後進行人工餵食，並讓他們攝入大量液體以排出體內毒素，才會予以野放。

專家表示，不是所有的藻類都有毒，不過有毒藻類偏好溫暖的環境，海水溫度上升讓他們可以大量繁衍，其分布範圍也開始擴大，甚至在內陸地區的淡水區都見到了這些藻類的蹤跡。