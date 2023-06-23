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【台灣Me Too】導演游智煒性騷性侵逾20人受害 以病母情緒勒索、還稱「反正女生最後都會爽」

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/23 14:39
金馬得獎導演游智煒爆性騷性侵過往，受害者眾多。(圖/游智煒臉書)  

金馬得獎導演游智煒爆性騷性侵過往，受害者眾多。(圖/游智煒臉書)  

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）金馬最佳短片得獎導演游智煒近日被多人踢爆，常藉酒性騷乃至性侵，事後稱忘記或以病母打溫情牌，對受害者情緒勒索。受害人男女皆有逾20人、甚至有外國從業人員也遭毒手。游智煒22日晚間在臉書道歉，稱成長創傷為導致自己的行舉失當，掀起更多怒火。
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尤姓劇場女演員指控游智煒，在電影院對其強摸私處，在踢爆之後，多位受害人紛紛私訊分享自身遭遇，21的貼文中更分享一位導演人的對話，指出游智煒大約在2004年在自己面前談論硬上學妹，更大言不慚表示「反正女生最後還不是都會爽」的脫序言行。尤女表示，游智煒是性騷慣犯，同時也是個強暴別人的性侵犯，受害者男女都有，並強調有「十足的證據跟把握。」

22日的貼文中，尤女進一步指出游智煒的惡行，包括在有被「欺負」的女性向他表明或控訴時，「就會拿出自己精神病身體不適的母親出來，情緒勒索別人告訴這些女生自己過得多辛苦跟可憐！」更在某次硬上女性後，將該位女性「帶去精神病院看自己的母親」，導致受害人罹患「斯德哥爾摩症候群」，向尤女求救還覺得自己很丟臉，不敢加入受害者群組。

尤女強調手中握有證據，包括被性侵女性向游智煒哭訴，游智煒「直接傳一堆自己與媽媽的各種合照給受害女性看！媽媽還是躺在病床不適的樣子，而他在旁邊燦笑！」譴責游智煒利用母親傷害其他女性跟辯解。

獨立電影人林女22日在臉書接力指控，2017擔任《搖滾樂殺人事件》製片助理跟後期製片，在某次後期剪接時，被酒醉的游智煒伸手捏大腿根處。

林女表示，收到許多受害者的訊息，並指出游智煒一貫套路，就是廣邀臉友到家吃飯喝酒聊心事，藉酒醉語、肢體騷擾、甚至性侵。事後女生求證，以喝醉忘記、下次請吃飯彌補帶過。又或是分享母親住院照片打溫情牌，造成受害者錯亂，「甚至同情該導演家庭經歷，滿滿被情感勒索及操控的痕跡。」

此外，導演林亮君也站出來指控早年當場記，被游智煒踐踏專業的過往。

游智煒22日晚間在臉書道歉，稱成長創傷為導致自己的行舉失當，稱「這次深刻發現自己原來是這麼糟糕的人，對於所有做錯的事真心的向這些女性道歉，」表示會接徹底反省，改變自己，「並從生活中或工作中彌補。」道歉文一出更引發眾人怒火。
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