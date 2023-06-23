避免人民成功被洗腦　南韓國情院下令封殺北韓Youtuber頻道

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「松雅」、「Yumi」等北韓小女孩、年輕女性的YouTube頻道被外界認為是北韓用以進行大外宣的手段之一，而這些頻道最近遭南韓當局封鎖，無法於南韓觀看。

這些Youtuber在影片中用流利的英文介紹著北韓的日常生活，看似與一般其他國家人民沒有區別，他們假日也會去河邊釣魚、跑步、去遊樂園玩等等，雜貨店裡也有著各式各樣的商品，但許多人認為，這些是部分特權階層的家庭才能享受的生活，與普通人民相比，相差甚遠。

許多專家分析，這些YouTube頻道是北韓用以進行宣傳的手段，CNN等外國媒體都指出，網際網路在北韓受到嚴格限制，也禁止人民接觸海外的電影、書籍等，因此不太可能使用YouTube。

綜合韓聯社、Newsis報導，先前北韓遭刪除的外宣帳號，是因內容針對南韓政府涉及污辱、誹謗等，被Google因「違反服務條款」刪除，在那之後，北韓改以較輕鬆、柔和的Vlog頻道重新復出。

南韓廣播通信審議委員會相關人士表示，他們依照國家情報院的要求，刪除了「松雅」、「Yumi」、「NEW DPRK」等三個Youtube頻道，往後將無法於南韓境內觀看。

報導指出，此次遭封殺的頻道與過去讚揚北韓政權的內容不同，透過年輕女性和小孩介紹日常生活來引起外界好感，吸引數萬名訂閱人數。南韓當局擔心，這種軟性內容可能會在某種程度上，成功達成宣傳體制的目的，讓一些人相信影片中特權階層的日常生活為北韓整體人民的生活。

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