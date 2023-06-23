Apple公司欲獨佔所有「蘋果」商標權？連瑞士數百年歷史水果行也不放過

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國蘋果公司（Apple）商標眾人皆知為「咬一口的蘋果」，多年來Apple積極打擊著各國以蘋果圖案為商標的公司，近日更是傳出，Apple甚至連擁有111年歷史的瑞士水果聯盟（Fruit Union Suisse）都不放過。

美國媒體《Wired》報導，瑞士水果聯盟Jimmy Mariéthoz表示，這讓他們無法理解，對他們來說，蘋果是一個非常普遍的東西，每個人都可以自由使用，但Apple並不只是要保護他們「被咬過的蘋果」，而是要獨占「蘋果」的使用權。

事實上，這已成為一種另類的「全球趨勢」。根據世界知識產權（IP）組織紀錄，Apple已向全世界幾十個IP機構提出了類似要求，並也取得了不同程度的成功，例如日本、土耳其、以色列、亞美尼亞等國都已經默許。

Apple自2017年開始就在瑞士試圖獲得蘋果圖案的商標權，他們提交了一份申請，要求獲得稱為Granny Smith的蘋果品種的黑白圖像智慧權，涵蓋類別以電子產品、數位產品及影音消費等。

而瑞士水果聯盟的商標為紅色蘋果配上白色十字圖形，但若印出的文件為黑白的，則可能出現侵犯Apple商標的疑慮。

經過多年的努力，瑞士當局在去年時批准了蘋果的部分要求，蘋果公司可以擁有部分類別的商標使用權，但Apple對此並不滿意，他們希望可以獲得所有產品類別的商標使用權，因而提出上訴。

報導指出，類似的案例已出現許多次，Apple這幾年來不斷地在世界各地申請商標註冊，Apple就曾與披頭四的音樂公司Apple Corps打了幾十年的官司，最終在2007年和解。

另外，市值數萬億美元的Apple也曾要求瑞士一間小型雜貨店簽訂一份合約，要他們在不得在紅色蘋果上加上咬痕標記。

Apple與瑞士水果聯盟之間的判決，短則幾個月，長則可能需要花上好幾年，對於瑞士的蘋果種植業者來說，若他們打輸官司，不得不重新建立品牌，那麼可能將損失數百萬的利益。

Jimmy Mariéthoz說道，他們無意與Apple發展同個領域，而他與8000多個蘋果種植業者感到最不滿的是，蘋果並不是Apple發明的，他們的聯盟已存在了111年，而蘋果這種水果可能已經存在好幾千年了。