Apple公司欲獨佔所有「蘋果」商標權？連瑞士數百年歷史水果行也不放過

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國蘋果公司（Apple）商標眾人皆知為「咬一口的蘋果」，多年來Apple積極打擊著各國以蘋果圖案為商標的公司，近日更是傳出，Apple甚至連擁有111年歷史的瑞士水果聯盟（Fruit Union Suisse）都不放過。
美國媒體《Wired》報導，瑞士水果聯盟Jimmy Mariéthoz表示，這讓他們無法理解，對他們來說，蘋果是一個非常普遍的東西，每個人都可以自由使用，但Apple並不只是要保護他們「被咬過的蘋果」，而是要獨占「蘋果」的使用權。
事實上，這已成為一種另類的「全球趨勢」。根據世界知識產權（IP）組織紀錄，Apple已向全世界幾十個IP機構提出了類似要求，並也取得了不同程度的成功，例如日本、土耳其、以色列、亞美尼亞等國都已經默許。
Apple自2017年開始就在瑞士試圖獲得蘋果圖案的商標權，他們提交了一份申請，要求獲得稱為Granny Smith的蘋果品種的黑白圖像智慧權，涵蓋類別以電子產品、數位產品及影音消費等。
而瑞士水果聯盟的商標為紅色蘋果配上白色十字圖形，但若印出的文件為黑白的，則可能出現侵犯Apple商標的疑慮。
經過多年的努力，瑞士當局在去年時批准了蘋果的部分要求，蘋果公司可以擁有部分類別的商標使用權，但Apple對此並不滿意，他們希望可以獲得所有產品類別的商標使用權，因而提出上訴。
報導指出，類似的案例已出現許多次，Apple這幾年來不斷地在世界各地申請商標註冊，Apple就曾與披頭四的音樂公司Apple Corps打了幾十年的官司，最終在2007年和解。
另外，市值數萬億美元的Apple也曾要求瑞士一間小型雜貨店簽訂一份合約，要他們在不得在紅色蘋果上加上咬痕標記。
Apple與瑞士水果聯盟之間的判決，短則幾個月，長則可能需要花上好幾年，對於瑞士的蘋果種植業者來說，若他們打輸官司，不得不重新建立品牌，那麼可能將損失數百萬的利益。
Jimmy Mariéthoz說道，他們無意與Apple發展同個領域，而他與8000多個蘋果種植業者感到最不滿的是，蘋果並不是Apple發明的，他們的聯盟已存在了111年，而蘋果這種水果可能已經存在好幾千年了。
Apple złożyło pozew przeciwko 111-letniej szwajcarskiej firmie owocowej Fruit Union Suisse, twierdząc, że logo tej firmy narusza własność intelektualną Apple. Jeśli Fruit Union Suisse przegra sprawę, będzie zmuszone zmienić logo, które towarzyszyło im od początku założenia firmy pic.twitter.com/Y33YCI8BbD— ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs (@thepolandnews_) June 21, 2023