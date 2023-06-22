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台南大員皇冠假日酒店 6/22盛夏芒果香

By 台灣英文新聞
2023/06/22 22:48
圖／台南大員皇冠假日酒店
圖／台南大員皇冠假日酒店

圖／台南大員皇冠假日酒店

圖／台南大員皇冠假日酒店

被譽為「夏日紅寶石」的台南愛文芒果上市了！台南大員皇冠假日酒店搭上臺南國際芒果節的推廣列車，2023年6月22日至8月31日推出芒果下午茶與新品蛋糕、麵包，黃澄澄芒果的誘人色澤，散發著甜蜜的香芒風味，讓人好想吃上一口，再加上點心主廚劉靖晟手作的夢幻系造型甜點，讓人邊吃少女心大噴發！今夏可芒了，芒果控集合吃甜點囉。

台南芒果產量與品質均為台灣第一，芒果獨特風味直接吃很滿足，做成甜點更能發揮到極致，今夏來臺南選購新鮮芒果，更不能錯過芒果下午茶的美妙滋味。2023年6月22日至8月31日，台南大員皇冠假日酒店289吧推出「盛夏芒果香雙人下午茶」，由點心主廚劉靖晟選用新鮮愛文芒果手作成各式造型討喜的甜點，平日雙人880元、假日雙人980元，包括: 雞肉玉米大亨堡、洋蔥燻鮭魚牛角包、義式番茄起司堡、芒果巧克力蛋糕、芒果乳酪蛋糕、芒果塔、芒果泡芙、芒果椰子慕斯、芒果奶酪佐莓果醬、檸檬柳橙糖霜蛋糕、蔓越莓司康等，搭配咖啡或飲品，都是最夢幻的下午茶首選。

其中「芒果巧克力蛋糕」以奧地利沙哈蛋糕作法，濃郁鬆綿的巧克力蛋糕搭配上香甜的芒果奶餡，外圍包上白巧克力片，讓每一口都是驚喜與味蕾的碰撞。「芒果乳酪蛋糕」以奇福餅乾為基底，上面搭配芒果口味的乳酪蛋糕，創造出鹹香酥脆口感，淡淡的鹹更能襯托出芒果的香甜迷人。

「芒果塔」杏仁粉製作的塔皮，搭配上杏仁餡、芒果卡士達，讓芒果香氣更上一層。「芒果泡芙」以芒果香緹、香草卡士達為內餡，卡滋卡滋的泡芙，一口咬下滿嘴幸福，喜愛爆漿內餡的一定會迷上這一款。「芒果椰子慕斯」以椰子的造型帶來滿滿夏季風情，椰子慕斯加上芒果丁，彷彿喝著一杯沁涼的飲品。「芒果奶酪佐莓果醬」濃醇香的芒果奶酪配上特製的綜合莓果醬，酸甜交織出午茶新戀曲。

迷戀芒果更不可錯過新品小蛋糕，「熱帶蘑菇」是網美必買款，可愛小巧的外型就像一朵鮮艷的蘑菇，加入芒果丁作成菇傘造型的熱帶水果果凍，用榛果蛋糕加入百香果、芒果奶餡作成菇柱，最後淋上慕斯定型，製作工序繁瑣細膩，讓這朵充滿熱帶風情的蘑菇，滿是驚喜滋味。「芒果乳酪蛋糕」是一支可愛的鉛筆造型，其實裡面是軟心乳酪蛋糕與新鮮芒果丁，配上芒果香緹，口感滑順細緻。

「芒果塔」海綿蛋糕承托著芒果卡士達、芒果丁，還有增加風味的柳橙果醬，表面灑上檸檬皮提升香氣，酸甜綿滑口齒留香。「芒果蛋糕卷」以蜂蜜蛋糕捲入芒果丁、香草香緹，恣意享受夏天專屬的輕盈美味。以上新品單點小蛋糕每款150元，搭配飲品或精品咖啡，平日享「漫漫點或沖沖喝」組合優惠價249元起。

另外，麵包副主廚劉砡伶則是特製「芒果核桃伯爵麵包」，堅持使用天然酵母、培養老麵，前置作業就得花上21天，打造軟歐麵包，芒果乾則是先用白酒浸泡3天，芒果香氣更為凸顯，不用一滴水、全牛奶製作，交融出優雅的芒果清香、老麵麥香與伯爵茶香。今年夏天就想躺在芒果堆裡，芒裡偷閒，品味生活，就讓季節限定的美味帶給您浪漫的午后吧！以上價格需另加010%服務費，為了提升用餐品質，請事先訂位06-512-1807。

更新時間 : 2023-06-22 23:55 GMT+08:00

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