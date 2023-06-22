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天成文旅-華山町「免排隊吃阜杭住房優惠」雙人房3,299元起

By 台灣英文新聞
2023/06/22 22:30
圖／天成文旅-華山町
圖／天成文旅-華山町

圖／天成文旅-華山町

圖／天成文旅-華山町

迎接暑假國內旅遊出遊商機，天成文旅-華山町即日起至2023年9月29日推「免排隊吃阜杭住房優惠」，週一至週六華山雙人房3,299元起、華山四人房4,699元起，早餐搭配米其林必比登推薦的台北知名美食「阜杭豆漿」，於飯店輕鬆享用，包含：人氣招牌的厚燒餅夾蛋、油條與飯糰、豆漿等，專案加碼再贈華山町餐酒館經典調酒。此外，華山町餐酒館7月周年慶，則推出同名優惠，只要姓名任一字與飯店名稱同音，即可享有免費調酒一杯，小酌享受微醺夜晚，為旅程增添美好。

台北知名排隊美食阜杭豆漿創立於1958年，販售燒餅、油條、飯糰、豆漿等傳統早餐點心，並連續幾年於《台北米其林指南》中獲得「必比登推介」，絡繹不絕的人潮與慕名而來的觀光客，締造每日排隊的奇景。看準國內外旅客偏好深度旅遊與在地化美食的體驗，天成文旅-華山町推出「免排隊吃阜杭住房優惠」，依房型提供阜杭豆漿早餐套組：厚蛋夾油條1份、飯糰加蛋1份、豆漿2杯，雙人房提供一套、四人房兩套。除可享用米其林美食外，住宿期間還可免費享用自助柑仔鋪乙次，復刻近50種台灣80年代的懷舊零食免費嘗，為旅行更添回憶亮點。專案還加碼贈華山町餐酒館經典調酒，於晚間九點開始供應，豐富的酒單有近十幾款經典調酒可供選擇，舉凡Cosmopolitan、Mojito或是Margarita都是餐廳的熱門排行。

華山町餐酒館於7月1日至7月31日暑假檔期同步推周年慶優惠，舉凡姓名與「華、山、町」任一字同音的朋友，用餐前主動出示相關身分證件予服務人員確認，餐廳免費贈送季節同名「樺」、「杉」、「町」特色調酒三選一，本優惠無論同音字數，每個名字僅可兌換1杯調酒，同桌單筆消費達3,000元再加贈義大利崗夏酒莊Gancia Moscato Rose一瓶，即刻呼朋引伴身邊「華、山、町」好朋友來聚餐！

《未滿18歲禁止飲酒》

更新時間 : 2023-06-22 23:55 GMT+08:00

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