民眾黨團記者會蔣市府不派員挨轟「藐視議會」　北市副市長李四川：我何必受這鳥氣

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民眾黨台北市議會黨團日前舉行北藝相關記者會，台北市副市長李四川卻下令官員不得出席，批評李四川藐視議會應道歉。李四川今天(22日) 指「我何必受這樣的鳥氣」，要市民替他評理。

李四川今天上午在臉書以「請大家評評理」為題發文(如下) ，表示民眾黨議員昨天在議會大會上，為了市府沒參加他們舉辦的記者會，稱他不接受議會監督、傲慢，要求他道歉。

他說明，民眾黨的記者會涉及北藝履約爭議案，前市府因故要賠監造廠商新台幣2.3億元，蔣市府則為了善後編追加預算，他怕局處官員在議員的記者會上為難，才告訴黨團不派人參加。

不過，李四川提出2點質疑，賠2.3億元是前市長柯文哲任內所為導致，也就是昨天要他道歉、要監督他的人的老闆，「我不知道誰該道歉？如果他們用昨天的嚴厲態度去監督前市府？今天怎麼還要賠那麼多錢，是誰該被監督？」

李四川再問，是不是以後善後的人都要再幫民眾黨釋疑，否則就要道歉。「如果不是為了市民，要將那個前朝8年都無法完成的大巨蛋完成，我何必受這樣的鳥氣。」

他說，他擔任公務員將近40年，施政從不分藍綠黨派，這次只是想爭個是非，「我請台北市民評評理，也幫我們市府的小公務員們，說句公道話。」

(蔣萬安、韓國瑜等人, 22日都在臉書留言, 力挺李四川)

民眾黨台北市議會黨團15日在議會召開「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑，蔣市府請別柯維拉」記者會，前一天發布的採訪通知上寫著教育局、文化局均會派人列席，會上卻未見官員人影。

民眾黨團昨(21日) 在議會大會發言，質疑李四川在記者會當天才臨時下令，要求官員不准出席這場市政相關的記者會，是藐視議會、破壞府會和諧；民進黨議員李建昌、洪健益也說，此事攸關各黨派議員職權及尊嚴，應妥善處理。

議長戴錫欽最後裁示，議會的立場明確，議員的任何監督作為，市府要全面配合，而出席記者會也算議會監督市府的廣泛範圍，所以依慣例，議員召開有關市政議題的記者會，市府就要派員參加。

李四川昨天回應，因為官員較難透過記者會表達看法，所以他在記者會前一天向民眾黨團表達不派員，希望別為難公務員。他尊重議會決定，但認為沒有需要道歉。

中央社報導，蔣萬安下午赴台北市警察局文山一分局慰勞偵破富德公墓附近山坡地遭丟大批垃圾案的員警。蔣萬安會前被堵訪，媒體詢問副市長李四川在臉書針對議會民眾黨團相關質疑，發文提到「我何必受這樣的鳥氣」，要市民評理。

蔣萬安對此回應，此事是在市議會總質詢期間，有不分黨派議員對前任市府施政有疑慮，像台北表演藝術中心履約爭議款新台幣2.3億元和解金，議會已做決議要送監察院調查，至於悠遊卡興櫃案、教育基金也是議員質詢要市府調查。

他說，此3案尊重議會決議，且市府基層公務員不能牴觸議會決議和議員質詢，更不適合對尚待釐清的事情到記者會上背書，李四川為府會總連絡人，相信李四川判斷，會一起做市府基層公務員靠山。

北市議會民眾黨團總召黃瀞瑩今天(22日) 透過群組發聲明表示，昨天在議會大會譴責的是蔣市府傲慢及對議會不尊重，李四川身為府會總聯絡人，不需要再繼續情緒性發言、政治操作，只為討拍，卻破壞府會和諧。

民眾黨團記者會蔣市府不派員挨轟 北市副市長李四川：我何必受這鳥氣