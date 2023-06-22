（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市大同區大型健身房Routine Fitness日前突然結束營業，北市法務局今天(22日) 表示，已接獲63件申訴案，負責人仍未接電話，體育局將通知下週到府說明；健身房官網則未下架。

《台灣英文新聞》記者上健身房官網發現，不知道是無人管理或別的原因，官網仍宣傳著各式優惠活動與聯絡方式(如下方截圖) ，且目前適逢端午連假期間，提醒消費者在案情未明朗之前，不應再相信官網上的任何宣傳甚至與所謂客服聯絡，以免造成個人損失。

台北市大同區某大型健身房傳出倒閉，台北市法務局20日派員到位於大同區的門市稽查，發現業者未營業，門口貼有一張結束營業公告，經電話聯繫王姓負責人也未獲回應。（台北市法務局提供）中央社

(TN製圖)

台北市大同區大型健身房Routine Fitness在20日突然結束營業，並在大門張貼結束營業公告，許多原本要前往運動的消費者傻眼，擔心後續求助無門，而健身房的臉書、Instagram（IG）內容均已刪除；台北市政府法務局當天下午5時止，就收到16件申訴案。

北市法務局表示，針對這家大型健身房突然結束營業，至今天(22日) 下午4時已收到63件申訴案，內容為健身房為24小時營業，但業者無預警倒閉，導致會員完全不知情，且健身房在結束營業前，還被扣繳會費等。

中央社引述台北市簡任消保官龔千雅接受媒體電訪時說，如民眾尚有未履行完畢課程，可要求業者依法規退費，業者應公告退費方案及申請程序等，民眾遇此案消費爭議，可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999轉7812詢問，法務局將提供諮詢；消費者須提申訴，可透過行政院消費者保護會線上申訴系統向各縣市政府申請。

24小時健身房業者無預警倒閉 台北市已收63件申訴