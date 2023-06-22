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布林肯結束中國訪問隔天　美國巡防艦穿越台灣海峽

■在整趟航行過程中，中國船艦均保持距離緊緊跟監；台灣國防部也如往常一樣進行密切的追蹤。■另一方面紐西蘭總理希金斯，由於即將訪問中國，表態不認同拜登稱習近平為獨裁者。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2023/06/22 19:33
圖/@CavasShips

圖/@CavasShips

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前腳才剛結束睽違多年以來首次訪中行程，一艘美國海岸防衛隊（United States Coast Guard）船隻就在周二（20日）、布林肯離開的一天後以「自由航行」名義穿越台灣海峽，遭中國斥為作秀。

美國第七艦隊今（22）日表示，該艘隸屬於美國海岸防衛隊的船隻為巡防艦史卓頓號USCGC Stratton (WMSL-752)，穿越台灣海峽僅是進行例行性的航行，並特別強調該行為「符合國際法」且穿行的是「擁有公海航行、飛行自由的水域」。

第七艦隊並指出，史卓頓號航行穿越台灣海峽展現了美國維持印太地區自由、開放的承諾，為此，美軍將在任何國際法允許的地方執行航行與飛行任務。

在整趟航行過程中，中國船艦均保持距離緊緊跟監，同時表示會堅決捍衛其主權、國家安全及航行權利及利益；台灣國防部也如往常一樣進行密切的追蹤，不過仍將中美頻繁在台海地區航行、跟監的行為視為日常。

美方的行為顯示，布林肯此次訪中行程雖然獲得全球注目，雙方僅空泛的就穩定關係、不讓雙方競爭上升至衝突階級達成共識，實際上的進展有限，美國總統拜登甚至在布林肯離開後，旋即語出驚人將中國國家主席習近平歸類為獨裁者，引發外界譁然。

對此，除了中國抗議外，關乎台灣是否能加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的重要成員國紐西蘭，其總理希金斯（Chris Hipkins）卻出言反駁緊密盟友美國的主張，表示不贊成稱習近平為獨裁者，而且中國的政治體制狀況，應由中國人民自己決定。

希金斯將於月底前也就是6月25日至30日間，率領包含紐國最大幾間企業的貿易代表團前往中國進行磋商，除將與習近平本人會面外，面見名單還包括國務院總理李強，以及全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際，不難理解為什麼會出此言。
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中國
布林肯
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習近平
獨裁者

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更新時間 : 2023-06-22 21:09 GMT+08:00

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