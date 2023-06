布林肯結束中國訪問隔天　美國巡防艦穿越台灣海峽

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 美國國務卿布林肯(Antony Blinken)前腳才剛結束睽違多年以來首次訪中行程,一艘美國海岸防衛隊(United States Coast Guard)船隻就在周二(20日)、布林肯離開的一天後以「自由航行」名義穿越台灣海峽,遭中國斥為作秀。

美國第七艦隊今(22)日表示,該艘隸屬於美國海岸防衛隊的船隻為巡防艦史卓頓號USCGC Stratton (WMSL-752),穿越台灣海峽僅是進行例行性的航行,並特別強調該行為「符合國際法」且穿行的是「擁有公海航行、飛行自由的水域」。

第七艦隊並指出,史卓頓號航行穿越台灣海峽展現了美國維持印太地區自由、開放的承諾,為此,美軍將在任何國際法允許的地方執行航行與飛行任務。

US Coast Guard cutter STRATTON WMSL752 carried out a #Taiwan Strait transit 20 June, US 7th Fleet said 21 June. Notable this comes soon after US SecState Blinken's visit to Beijing and so soon after the 3 June US transit when a Chinese destroyer cut... https://t.co/IxqDEsdBzL pic.twitter.com/Y3VJsm3DLY