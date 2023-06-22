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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天(22日) 是端午連假首日，日本越洋航空鯨鯊彩繪機現身桃機，吸引不少航空迷前往朝聖，桃機公司形容，桃紅色鯨鯊彩繪機身、搭配櫻花點綴，是航空迷們絕對必須收藏的一幕。

日本越洋航空的鯨鯊彩繪機上午7時50分降落在桃園國際機場進行包機任務，班機停放在603外機坪，吸引不少航空迷與航空公司工作人員卡位一睹風采，班機在9時30分起飛返回沖繩。

(桃園國際機場 Taoyuan International Airport)

桃機公司在臉書發文表示，這架亮眼奪目的桃紅色鯨鯊彩繪機身搭配櫻花點綴，吸睛模樣絕對是航迷們必收藏的一幕。

PO文指出，JTA主要是以飛航沖縄至日本本島及離島等共14條國內航線，擁有13架飛機。今年JTA首航桃園機場，特地安排與沖縄美麗海水族館所共同推出的鯨鯊彩繪機航運執飛。除了今天，6/25還會再度現身來到桃園機場，粉絲們可要把握機會捕捉精彩瞬間！

中央社引述日本航空台灣分公司指出，總部設於日本沖繩，隸屬於日本航空集團的JTA（Japan Transocean Air Co.,Ltd.）日本越洋航空，繼2011年9月21日飛航沖繩台中、以及2014年1月29日飛航沖繩桃園後，這是第3度飛航台灣，也是疫後首航桃園機場，因此特別安排由JTA與沖繩美麗海水族館所共同企劃的鯨鯊彩繪機運航。

日本航空指出，這次日本越洋航空將於端午節連假期間，分別於22日及25日，飛航沖繩-桃園包機航班。

台灣端午連假 日本鯨鯊彩繪機湊一咖、驚豔桃園機場

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