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【身分證有「5」‧端午連假優惠】猜猜看台灣六福村的動物、最愛吃哪款粽子?

六福村主題遊樂園今天(22日) 表示，應景端午節，為動物打造特殊粽子，讓動物感受過節氣氛，同時也訓練動物行為，豐富覓食方式。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/22 15:39
圖/六福村主題遊樂園

圖/六福村主題遊樂園

延伸閱讀: 台灣端午連假　日本鯨鯊彩繪機湊一咖、驚豔桃園機場

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為迎接端午連假，六福村推出2023.6.22 - 2023.6.25端午連假期間，身分證有「5」，入園優惠$555 (原$1,199)​。

今天端午節， 你吃粽子沒? 南粽好還是北粽好?「粽說紛紜」，在六福村有一款粽子最好吃，也最受動物歡迎，看牠們的表情就知道了~~

到底動物們吃的是什麼粽呢?​ (答案在底下, 請繼續往下看)

【身分證有「5」‧端午連假優惠】猜猜看台灣六福村的動物、最愛吃哪款粽子?圖/官方臉書

【身分證有「5」‧端午連假優惠】猜猜看台灣六福村的動物、最愛吃哪款粽子?

圖/中央社（六福村提供）

六福村主題遊樂園今天(22日) 表示，應景端午節，為動物打造地瓜冰粽水果冰粽，讓動物感受過節氣氛，同時也訓練動物行為，豐富覓食方式。

六福村動物管理團隊特別以合適食材搭配創意巧思，為動物打造專屬地瓜冰粽與水果冰粽，並搭配以黃瓜打造的龍舟與立蛋裝飾，讓動物一起過節，而民眾可以觀察動物的覓食行為，進而認識動物生態。

中央社引述六福村指出，這次製作地瓜冰粽與水果冰粽，主要食材包含有番薯、胡蘿蔔、香蕉等，透過改變食物料理的方式，讓食物增添多樣性，也促進動物的食欲與活動力。

六福村說，如靈長類動物跟人接近，屬於雜食性動物，需要足夠的蛋白質跟維生素，地瓜營養豐富，是攝取膳食纖維、蛋白質含量不低，且幾乎不含脂肪，因此做成地瓜泥適口性更佳，而將地瓜泥以粽葉包覆，也讓動物感受趣味性。

六福村指出，還有水果冰粽部分，是由水、柳橙、葡萄所製作而成，讓台灣黑熊進食後，不僅營養也消暑 。

六福村表示，透過不同的動物餐食活動安排，改變日常放置食物的位置，讓動物能自行尋食物來進食，更能勾起動物們的好奇心跟興趣，豐富覓食方式。

【身分證有「5」‧端午連假優惠】猜猜看台灣六福村的動物、最愛吃哪款粽子?

台灣端午連假　日本鯨鯊彩繪機湊一咖、驚豔桃園機場

【身分證有「5」‧端午連假優惠】猜猜看台灣六福村的動物、最愛吃哪款粽子?圖/官方臉書
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