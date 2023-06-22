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斐濟迫於中國強力施壓　將我國駐處名稱由「台灣」改回「台北」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/22 14:53
斐濟新任總理拉布卡（右）與紐新蘭克里斯·希金斯（左）於紐西蘭進行媒體聯訪，拉布卡表示將重新思考與中國間的安全關係（圖／美聯社...

斐濟新任總理拉布卡（右）與紐新蘭克里斯·希金斯（左）於紐西蘭進行媒體聯訪，拉布卡表示將重新思考與中國間的安全關係（圖／美聯社...

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南太平洋國家斐濟共和國新政府上任後，將台灣駐處名稱改為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，但近日卻再度迫於中國的施壓下，再度將名稱改回「台北」。

根據台灣外交部，斐濟共和國在今年3月24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處，自今年3月15日起恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji），並享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》之外交特權。

自此之後，中國駐斐濟大使館及像斐濟政府提出抗議，並且施壓揚言採取報復手段，中國外交部副長馬朝於4月13日訪問斐濟，再度強力蠻橫施壓，斐濟政府雖經多次內閣會議討論，最終仍屈於中國壓力，決定將我國駐處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）。

外交部表示，對於斐濟政府未能堅持立場感到遺憾，台灣自1971年在斐濟共和國設立代表機構以來，在斐濟推動農漁業、醫療、教育等交流合作，以實質有利當地之計畫造福斐濟人民，台灣將繼續堅守自由民主價值，秉持「一枝草一點露」的台灣精神，與太平洋區域國家分享成功發展經驗，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際地位。

綜合自由時報與中央社報導，斐濟在2018年在中國施壓下，將我國駐處更名為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），而自去年底大選，結束了前總理巴依尼馬拉馬（Frank Veroqe Bainimarama）長達16年的統治，新任總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）上任後致力於修正親中路線。

斐濟新政府除了在3月恢復台灣代表處名稱外，也正重新審視與中國間的「警察協議」。根據該協議，斐濟警察可在中國接受培訓，中國警察也可被派往斐濟。

布卡曾向澳洲人報（The Australian）表示，他不允許中國培訓斐濟的警察或軍隊，他們希望保持和鞏固主權戰略資產。而根據中央社引述斐濟媒體FBC NEWS，中方強烈表達不願放棄警察協議的決心，表示會盡全力與斐濟交涉。
斐濟
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台灣
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拉布卡

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更新時間 : 2023-06-22 18:06 GMT+08:00

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