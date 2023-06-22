（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統府昨(21日) 發布總統令指出，行政院政務委員李永得已准辭職，應予免職，7月1日生效。行政院21日晚間透過媒體群組表示，李永得將接任中央通訊社董事長，期勉能持續發揮媒體長才。

文化部21日指出，財團法人中央通訊社第9屆董監事將於今年6月30日屆滿，依據「中央通訊社設置條例」規定，第10屆董監事人選經行政院遴聘，並由現任政務委員李永得接任董事長，期盼借重其豐富媒體經驗，領導國家通訊社迎向媒體環境新挑戰。

行政院發言人林子倫晚間透過媒體群組表示，李永得將接任中央社董事長一職，日前向行政院長陳建仁提出辭呈，陳建仁已予以准辭。

中央社引述林子倫說，陳建仁感謝李永得在文化、客家及社會創新政策上的大力協助與貢獻，擔任政委期間更致力協調各部會，相關政務也已獲得階段性成果。

林子倫表示，李永得過去曾任自立晚報總編輯及公共電視總經理，媒體經驗豐富且專業，接任中央通訊社董事長一職適才適所，陳建仁也期勉李永得持續發揮媒體專才，精進中央通訊社各項任務目標，共同打造台灣成為更加堅韌與溫暖的國家。

(資料來源: 行政院官網)

文化部新聞稿引述部長史哲表示，中央通訊社是國家通訊社，也是臺灣具影響力的新聞媒體，董事長李永得不僅是資深媒體人，且長期關心社會公共事務，並在文化部長任內催生第一個以全英文影音新聞與節目向世界發聲的影音串流平台「TaiwanPlus」。中央社明年即將邁入創社100年，相信在董事長李永得的帶領下，中央社必能持續向前邁進，充分發揮國家通訊社的職能。

文化部表示，15位董事人選，經行政院衡酌經驗傳承、性別及族群等面向，核聘涵括文化、新聞傳播、國際關係、公民參與、法律、財會等各領域專家，期盼為中央社注入多元視角。

在文化方面包含國立臺灣大學歷史系教授陳翠蓮、國立臺灣大學臺灣文學研究所教授黃美娥、導演與製作人阿洛・卡力亭・巴奇辣、作家朱宥勳；新聞傳播方面包含資深媒體人張典婉、臺灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽、國立政治大學傳播學院教授劉慧雯、國立政治大學傳播學院助理教授級專業技術人員李怡志、上報社務顧問胡鴻仁、中原大學商業設計學系兼任副教授級專業技術人員張振明；國際關係方面為前外交部駐義大利代表處代表易榮宗；公民參與方面有財團法人願景工程基金會執行長羅國俊、社團法人台灣民主實驗室理事長沈伯洋；以及中央社工會代表葛明鳳。

3位監事則包含玫瑰道明法律事務所所長邱晃泉、國立臺灣大學會計學系暨研究所教授林嬋娟、國際通商法律事務所執行合夥律師邵瓊慧。

史哲進一步指出，

中央社獨立超然執行3大任務，包括辦理國內外新聞報導業務以服務大眾傳播媒體、辦理國家對外新聞通訊業務以促進國際對我國的瞭解、加強與國際新聞通訊社合作以增進國際新聞交流。期許中央社堅持專業、與時俱進，並運用數位科技推播，讓國際社會更瞭解臺灣真實的民主與發展。同時，善用既有優勢，以即時、豐富的國際新聞，讓臺灣與世界同步，並與國際媒體深化合作，扮演臺灣與國際社會連接的平台角色，帶領國人看見世界，也讓世界看見臺灣。

中央社後續將辦理新任董監事佈達典禮、董事長交接，以及召開第10屆第1次董事會，正式開啟新任董事會運作。

台灣行政院：政務委員李永得請辭 將接中央社董事長