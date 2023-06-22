Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣端午節連假第一天凌晨開始塞　國道交通疏導圖看這

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/22 10:04
端午節連假交通疏導圖（圖／高公局網站）

端午節連假交通疏導圖（圖／高公局網站）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今（22）日為端午節連續假期第1日，交通局表示，目前全國道路況除國1南向楊梅-新竹、國3南向三鶯-龍潭、新竹系統-香山、國3北向新店-木柵、國5南向南港系統-石碇車多壅塞外，其餘路段大致正常，截至7時，交通量為18.9百萬車公里。

根據交通局，今日0-5時交通量為11.2百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)之3倍；預估今日交通量為123百萬車公里。

交通局提醒，今日相關疏導措施包括： 5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

台灣端午節連假第一天凌晨開始塞　國道交通疏導圖看這
6/22國道交通疏導圖（圖／高公局網站）

交通局預判，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人儘量於17時後出發，

昨（21）日全日交通量為 116.1百萬車公里，為年平均平日 (90百萬車公里)之1.3倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍，昨日下午16時後車流逐漸增加，又逢下班車潮，故國道車多壅塞路段為都會區路段，如雙北、桃園、新竹、台南及高雄路段外，其餘國道路段大致正常。
交通
端午節
連假
交通局
高公局
國道
塞車

相關新聞

端午應景吃粽子 沾醬鈉含量高達700毫克 台灣營養師教你如何輕鬆做醬、健康吃
端午應景吃粽子 沾醬鈉含量高達700毫克 台灣營養師教你如何輕鬆做醬、健康吃
2023/06/21 10:33
腎臟病友能吃粽子嗎？台灣醫：避開地雷食材 注意鈉、磷、鉀攝取量
腎臟病友能吃粽子嗎？台灣醫：避開地雷食材 注意鈉、磷、鉀攝取量
2023/06/20 09:42
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
2023/06/08 16:19
維持台灣非洲豬瘟及口蹄疫非疫區！防檢局：違規輸入豬肉產品　最高可處７年有期徒刑
維持台灣非洲豬瘟及口蹄疫非疫區！防檢局：違規輸入豬肉產品　最高可處７年有期徒刑
2023/06/05 09:51
台灣三大部會聯合推出攬才計畫　盼有效改善旅宿業疫後缺工問題
台灣三大部會聯合推出攬才計畫　盼有效改善旅宿業疫後缺工問題
2023/05/29 14:59

更新時間 : 2023-06-22 10:37 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
（黃低調出院、張小燕自責）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫
（黃低調出院、張小燕自責）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界屢爆性騷性侵 司法院起火 、炎亞綸、NONO、戲曲王子被燒、視網膜受害
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界屢爆性騷性侵 司法院起火 、炎亞綸、NONO、戲曲王子被燒、視網膜受害
【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水　陳文茜為阿雅、小S抱屈　唐綺陽分析翻車原因
【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水　陳文茜為阿雅、小S抱屈　唐綺陽分析翻車原因
人設全毀！台灣國際知名小提琴家遭控偷捏屁股約陪睡　愛家形象翻車受害者不只一人　
人設全毀！台灣國際知名小提琴家遭控偷捏屁股約陪睡　愛家形象翻車受害者不只一人　
更新【台灣MeToo】炎亞綸無預警現身「耀樂」記者會道歉　士林地檢署主動分案偵辦
更新【台灣MeToo】炎亞綸無預警現身「耀樂」記者會道歉　士林地檢署主動分案偵辦
【台灣MeToo】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
【台灣MeToo】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
花蓮丘丘‧森旅 CHU Resort 丘之盛夏‧漫游暑光【大手牽小手】特別企劃
花蓮丘丘‧森旅 CHU Resort 丘之盛夏‧漫游暑光【大手牽小手】特別企劃