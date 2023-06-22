台灣端午節連假第一天凌晨開始塞　國道交通疏導圖看這

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今（22）日為端午節連續假期第1日，交通局表示，目前全國道路況除國1南向楊梅-新竹、國3南向三鶯-龍潭、新竹系統-香山、國3北向新店-木柵、國5南向南港系統-石碇車多壅塞外，其餘路段大致正常，截至7時，交通量為18.9百萬車公里。

根據交通局，今日0-5時交通量為11.2百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)之3倍；預估今日交通量為123百萬車公里。

交通局提醒，今日相關疏導措施包括： 5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。



6/22國道交通疏導圖（圖／高公局網站）

交通局預判，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人儘量於17時後出發，

昨（21）日全日交通量為 116.1百萬車公里，為年平均平日 (90百萬車公里)之1.3倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍，昨日下午16時後車流逐漸增加，又逢下班車潮，故國道車多壅塞路段為都會區路段，如雙北、桃園、新竹、台南及高雄路段外，其餘國道路段大致正常。