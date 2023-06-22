Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

法國巴黎市區驚傳爆炸 逾20人受傷

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/22 01:29
巴黎市區大爆炸（圖／美聯社）

巴黎市區大爆炸（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）巴黎左岸一棟設計學院建築物21日傳出大爆炸，至少20多人受傷。爆炸引發大火，烈焰沖天，附近住戶緊急撤離，事故原因仍在釐清。

美聯社路透BBC 報導，這起事件發生在第五區的拉丁區（Latin Quarter），「巴黎美國學院」（Paris American Academy）整面牆因爆炸而崩塌，網路影片中可見爆炸規模之大，半壁成了斷瓦殘垣。根據巴黎警方，傷者中至少7人性命危急。

目擊者稱爆炸之前聞到濃濃瓦斯味，疑為瓦斯爆炸，但警方表示言之過早，尚待調查。

該區初夏常見觀光客、外國學生。

藝術歷史家Monique Mosser表示，在家寫作時，突然聽到一聲巨響，家中許多玻璃都因爆炸震波而碎裂。「鄰居敲門說，警消要求我們儘速撤離，我只好把筆電手機抓了就走，連藥都來不及帶。」

巴黎人口200萬，居住密度高，有著多座古老歷史建物，瓦斯爆炸並不少見。2019年1月，第九區的一次爆炸事件，造成4死數十傷。

法國巴黎市區驚傳爆炸 逾20人受傷
巴黎爆炸引大火，消防人員急滅火（圖／美聯社）
巴黎
爆炸
大火
觀光
瓦斯
巴黎美國學院

相關新聞

【開箱影片】台北圓山大飯店國宴配貢丸特調　攜台北表演藝術中心推必玩路線
【開箱影片】台北圓山大飯店國宴配貢丸特調　攜台北表演藝術中心推必玩路線
2023/06/12 19:57
國際觀光客來台灣旅遊人數持續上升！台北捷運15站將新增韓語廣播　預計8月底上線
國際觀光客來台灣旅遊人數持續上升！台北捷運15站將新增韓語廣播　預計8月底上線
2023/06/06 17:23
更新【往來台灣與馬祖】「台馬之星」故障　航港局：下午拖回南竿 人船均安
更新【往來台灣與馬祖】「台馬之星」故障　航港局：下午拖回南竿 人船均安
2023/06/03 16:45
【更新】台灣苗栗市牛肉麵店瓦斯氣爆、4人輕重傷　店主80%燒傷不治身亡
【更新】台灣苗栗市牛肉麵店瓦斯氣爆、4人輕重傷　店主80%燒傷不治身亡
2023/06/03 14:03
【浴火重生】法國巴黎聖母院重建 中世紀建築工藝古法再現
【浴火重生】法國巴黎聖母院重建 中世紀建築工藝古法再現
2023/06/01 11:49

更新時間 : 2023-06-22 02:59 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
（黃低調出院、張小燕自責）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫
（黃低調出院、張小燕自責）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界屢爆性騷性侵 司法院起火 、炎亞綸、NONO、戲曲王子被燒、視網膜受害
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界屢爆性騷性侵 司法院起火 、炎亞綸、NONO、戲曲王子被燒、視網膜受害
【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水　陳文茜為阿雅、小S抱屈　唐綺陽分析翻車原因
【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水　陳文茜為阿雅、小S抱屈　唐綺陽分析翻車原因
人設全毀！台灣國際知名小提琴家遭控偷捏屁股約陪睡　愛家形象翻車受害者不只一人　
人設全毀！台灣國際知名小提琴家遭控偷捏屁股約陪睡　愛家形象翻車受害者不只一人　
【台灣MeToo】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
【台灣MeToo】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
更新【台灣MeToo】炎亞綸無預警現身「耀樂」記者會道歉　士林地檢署主動分案偵辦
更新【台灣MeToo】炎亞綸無預警現身「耀樂」記者會道歉　士林地檢署主動分案偵辦
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
花蓮丘丘‧森旅 CHU Resort 丘之盛夏‧漫游暑光【大手牽小手】特別企劃
花蓮丘丘‧森旅 CHU Resort 丘之盛夏‧漫游暑光【大手牽小手】特別企劃