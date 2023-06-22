法國巴黎市區驚傳爆炸 逾20人受傷

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）巴黎左岸一棟設計學院建築物21日傳出大爆炸，至少20多人受傷。爆炸引發大火，烈焰沖天，附近住戶緊急撤離，事故原因仍在釐清。

美聯社、路透、BBC 報導，這起事件發生在第五區的拉丁區（Latin Quarter），「巴黎美國學院」（Paris American Academy）整面牆因爆炸而崩塌，網路影片中可見爆炸規模之大，半壁成了斷瓦殘垣。根據巴黎警方，傷者中至少7人性命危急。

目擊者稱爆炸之前聞到濃濃瓦斯味，疑為瓦斯爆炸，但警方表示言之過早，尚待調查。

該區初夏常見觀光客、外國學生。

藝術歷史家Monique Mosser表示，在家寫作時，突然聽到一聲巨響，家中許多玻璃都因爆炸震波而碎裂。「鄰居敲門說，警消要求我們儘速撤離，我只好把筆電手機抓了就走，連藥都來不及帶。」

巴黎人口200萬，居住密度高，有著多座古老歷史建物，瓦斯爆炸並不少見。2019年1月，第九區的一次爆炸事件，造成4死數十傷。



巴黎爆炸引大火，消防人員急滅火（圖／美聯社）