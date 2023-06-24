台灣高中職學費全免　教育部估超過10萬人受益

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)行政院長陳建仁近日拋出高中職學費全面免費。

綜合自由時報及ETtoday報導，副總統賴清德昨拋出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬的政策，而體恤學子的政策不只縮短公立大學學費落差，行政院長陳建仁今天下午宣布三大方案，高中職學費全面免費、學貸還款期限延長、擴大補助公私立大專弱勢。

為減輕學生家庭經濟負擔及兼顧受教育權益均等，教育部刻正研議公私立高中職全面免學費方案，以外加預算方式來規劃，預估受益人數約11.3萬人，相關細節定案後儘速對外公布。

據教育部資料，自103學年度起，依據國教學費政策，已實施高級中等學校免學費方案：目前就讀「高職」者不分公私立學校全面免納學費；高中學生家庭年所得總額為148萬元以下者，不分公私立，皆免納學費；至於家庭年所得總額超過148萬元者，公立高中不補助學費，私立高中則給予定額補助（設籍台北市者6684元，餘設籍其他縣市者5684元）；就讀綜合高中者，高一視為高職生，高二後依學生選擇之學程而定。

至於學貸，也一併就正在還款的貸款人，其緩繳本息的月收入未達4萬元門檻，最多申請8次（8年）等規定，將參考受雇者平均薪資、物價指數、撫育子女人數等因素，評估進一步放寬門檻及申請次數。