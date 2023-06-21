臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.50%　上市股票總市值達54.00兆元

根據臺灣證券交易所統計，2023年6月21日發行量加權股價指數收盤為17,202.40點，較上週(112年6月16日)的17,288.91點下跌86.51點，跌幅約為0.50%，台灣50指數收盤為12,982.59點，較上週的13,115.73點下跌133.14點，跌幅約為1.02%，寶島股價指數收盤為19,694.72點，較上週的19,793.43點下跌98.71點，跌幅約為0.50%。產業別指數方面，漲幅以造紙類指數上漲4.07%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌1.99%為最大，未含金融類指數下跌100.91點，跌幅約為0.67%，未含電子類指數上漲29.02點，漲幅約為0.15%，未含金融電子類指數下跌23.43點，跌幅約為0.15%。

證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為9,746.86億元，全體上市股票成交金額為9,249.11億元，股票成交量週轉率為1.78%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,028.72億元，占全體上市股票交易金額21.93%

第二名，電腦及週邊設備類1,759.36億元，占全體上市股票交易金額19.02%

第三名，電子零組件類830.43億元，占全體上市股票交易金額8.98%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，資訊服務類15.42%

第二名，觀光類14.90%

第三名，電機機械類8.02%

累計今年年初開盤迄今共108個交易日，集中市場總成交金額為26兆5,712.79億元，市場日平均成交金額為2,460.30億元，股票成交量週轉率為44.24%，股票日平均成交量週轉率為0.41%。

2023年6月21日全體上市公司市場總值為新台幣53兆9,994.97億元，較上週(2023年6月16日)市值54兆2,679.39億元減少2,684.42億元，減幅約為0.49﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)