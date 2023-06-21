新北主辦台灣地方創生年會　台日創生團隊交流9月登場

台灣地域振興聯盟攜手新北市，於今(21)日宣示由 新北市擔任第4屆台灣地方創生年會的主辦城市， 首度邀請日本創生團隊來台交流，公布「跨」為本屆年會主題， 並將於9月8日、9日間，舉辦為期2天的台灣地方創生年會， 讓日本與全台各地的創生團隊齊聚一堂， 藉由論壇交流及創生山海見學團， 開創日本及全台創生團隊的合作契機，讓世界「跨」見新北。

新北市長侯友宜表示，新北市在聯合國SDGs永續發展目標之下， 持續推動各項創生政策， 目的就是要讓在地人及青年朋友對故鄉產生認同感， 並投入地方產業發展，而新北市囊括的都會城市及山城漁村， 就如同台灣的縮影，至今已激盪出163個多元的創生團隊， 持續點亮地方聚落。 這次很榮幸能擔任台灣地方創生年會的主辦城市， 而本屆年會首次跨洋邀請創生策略的發起國-日本，來台深度交流， 歡迎全台各地的創生團隊「跨」進新北，透過台日創生交流， 讓全台及新北的創生團隊大步「跨」出去。

台灣地域振興聯盟主任委員林峻丞表示， 台灣地域振興聯盟凝聚全台的創生團隊，舉辦了3屆台灣地方創生年 會，已發展成台灣創生的年度盛會，而每年頒發的「地域振興大賞」 ，就如同台灣創生界的奧斯卡，更是全台創生團隊眾所矚目的焦點。 今年年會首次的台日跨洋交流，針對「跨世代」、「跨領域」、「 跨文化」、「跨越」等4大分場論壇主題，分別邀請到宮城縣「 櫻井木芥子店」、愛知縣「百年草」、島根縣「島留学」及岩手縣「 北三陸Factory」等日本創生團隊擔任講者，與台灣創生團隊 交流，而今年移師新北， 也是期望日本的夥伴能夠看見台灣最多元的創生團隊， 透過年會交流開創台灣創生的新契機，絕對值得期待。

本屆年會票券自即日起販售至8月25日，原價2,800元，可參 加2日年會全程的活動，包括開幕論壇、4場分場論壇及創生山海見 學團路線12選1等，更提供購票優惠3選1，於7月7日前購買可 享折扣500元的早鳥優惠，而曾參與過年會者則享有400元的換 帖折扣優惠，或4人以上的團體票可享有300元的折扣優惠，而為 讓全台的夥伴都能方便參與，本屆年會與「ibon」 售票系統合作，凡於「ibon」售票系統購買者即可享高鐵票85折的好 康優惠，歡迎大家踴躍報名，相關的年會體驗內容及購票資訊，可至 台灣地域振興聯盟官方網站或新北市稼日蒔光臉書粉絲 頁查詢。

市長侯友宜(中)今日出席地方創生年會記者會，公布「跨」為本屆年會主題，並將於9月8日、9日間，舉辦為期2天的台灣地方創生年會。（照片來源：新北市政府農業局提供）

市長侯友宜(右二)與新北創生團隊互動交流。（照片來源：新北市政府農業局提供）

創生山海見學團12條路線中金水路線，由山城美館安排民眾探訪金瓜石水湳洞之美。（照片來源：新北市政府農業局提供）

創生山海見學團12條路線中貢寮路線，由鮮物本舖安排民眾探訪貢寮之美。（照片來源：新北市政府農業局提供）