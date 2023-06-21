新北市111學年度畢業生市長獎共4493人獲表揚！侯友宜：持續學習　開拓屬於自己的人生

新北市教育局今(21)日在新北市政府舉行111學 年度畢業生市長獎頒獎典禮，頒發國小組(除板橋、土城及樹林區外 )共計1419位學生，侯友宜市長親自出席頒獎典禮， 勉勵及祝福獲獎學生優秀表現，並與獲獎學生一一合影。

市長侯友宜表示，國小階段的畢業，是人生學習歷程的第一步， 未來的日子還很長，挑戰還很多，要持續學習， 開拓屬於自己的人生。今天很開心能親自祝福每一位學生， 每位獲獎學生在學表現及特殊才能都足為大家的楷模， 也期許同學們在邁向下一學習旅程時，能秉持過去學習階段的努力， 持續精進並修養品德，成為新北市的耀眼之星。

自強國小蕭郁芊與蕭郁卉為雙胞胎，雙雙獲得市長獎殊榮， 蔚為佳話。兩人不僅在學習領域表現優異外， 更是學校足球隊的主力，分別為隊長及主將，兩人更多次輪番獲得M VP，姊妹連線二度率領自強國小獲得112年全國學童盃女童組冠 軍。

厚德國小陳凱程從小就接觸桌球，天賦過人，出色的運動神經， 加上努力不懈的精神，獲獎連連，是桌球比賽的常勝軍，更當選11 歲、13歲及15歲少年國手，2022年代表臺灣參加日本東亞希 望盃榮獲少年單打冠軍，拿下義大利、匈牙利、斯洛伐克WTT公開 賽11歲男單三連冠！即便凱程戰功斐然，但不驕傲，謙虛有禮， 熱心指導學弟妹們打球，足為楷模。

而丹鳳國小方皇繹，數學領域成就傲人，五年級時獲得「 國際小學數學競賽」團體賽冠軍，更獲得我國唯一個人賽金牌； 並跳級參加教育部培養數學與資訊科學資優之高中學生辦理的「 高中學生科學研究人才培育計畫-數學組」， 與高中生一起受教於清華大學、陽明交通大學等校； 也獲清華大學推薦至我國國際數學奧林匹亞(IMO)「 資優數學研習營GMC」，並入選，為唯一入選之國小學生。

教育局表示，市長獎設有「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」 ，本學年度共計4493人獲獎，其中「學習卓越市長獎」 為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3253人獲 奬；「特殊展能市長獎」每校名額為畢業班級數的三分之一，共計1240人獲獎，藉以鼓勵多元展能之優秀畢業生。 在講求多元智能的學習歷程中，除了發展智育， 也鼓勵所有學生能在體育、技能、 藝術或科學及創作等方面都能培養長才，並且願意投入社會公益， 服務助人，成為一位優秀的公民。

侯友宜市長(左)頒獎予丹鳳國小方皇繹(右)。（照片由新北市教育局提供）

侯友宜市長(左)頒獎予厚德國小陳凱程(右)。（照片由新北市教育局提供）