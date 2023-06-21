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新北市111學年度畢業生市長獎共4493人獲表揚！侯友宜：持續學習　開拓屬於自己的人生

By 台灣英文新聞
2023/06/21 17:17
侯友宜市長(中)與自強國小蕭郁芊(左)、蕭郁卉(右)雙胞胎姊妹合影。（照片由新北市教育局提供）

侯友宜市長(中)與自強國小蕭郁芊(左)、蕭郁卉(右)雙胞胎姊妹合影。（照片由新北市教育局提供）

新北市教育局今(21)日在新北市政府舉行111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，頒發國小組(除板橋、土城及樹林區外)共計1419位學生，侯友宜市長親自出席頒獎典禮，勉勵及祝福獲獎學生優秀表現，並與獲獎學生一一合影。

市長侯友宜表示，國小階段的畢業，是人生學習歷程的第一步，未來的日子還很長，挑戰還很多，要持續學習，開拓屬於自己的人生。今天很開心能親自祝福每一位學生，每位獲獎學生在學表現及特殊才能都足為大家的楷模，也期許同學們在邁向下一學習旅程時，能秉持過去學習階段的努力，持續精進並修養品德，成為新北市的耀眼之星。

自強國小蕭郁芊與蕭郁卉為雙胞胎，雙雙獲得市長獎殊榮，蔚為佳話。兩人不僅在學習領域表現優異外，更是學校足球隊的主力，分別為隊長及主將，兩人更多次輪番獲得MVP，姊妹連線二度率領自強國小獲得112年全國學童盃女童組冠軍。

厚德國小陳凱程從小就接觸桌球，天賦過人，出色的運動神經，加上努力不懈的精神，獲獎連連，是桌球比賽的常勝軍，更當選11歲、13歲及15歲少年國手，2022年代表臺灣參加日本東亞希望盃榮獲少年單打冠軍，拿下義大利、匈牙利、斯洛伐克WTT公開賽11歲男單三連冠！即便凱程戰功斐然，但不驕傲，謙虛有禮，熱心指導學弟妹們打球，足為楷模。

而丹鳳國小方皇繹，數學領域成就傲人，五年級時獲得「國際小學數學競賽」團體賽冠軍，更獲得我國唯一個人賽金牌；並跳級參加教育部培養數學與資訊科學資優之高中學生辦理的「高中學生科學研究人才培育計畫-數學組」，與高中生一起受教於清華大學、陽明交通大學等校；也獲清華大學推薦至我國國際數學奧林匹亞(IMO)「資優數學研習營GMC」，並入選，為唯一入選之國小學生。

教育局表示，市長獎設有「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」，本學年度共計4493人獲獎，其中「學習卓越市長獎」為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3253人獲奬；「特殊展能市長獎」每校名額為畢業班級數的三分之一，共計1240人獲獎，藉以鼓勵多元展能之優秀畢業生。在講求多元智能的學習歷程中，除了發展智育，也鼓勵所有學生能在體育、技能、藝術或科學及創作等方面都能培養長才，並且願意投入社會公益，服務助人，成為一位優秀的公民。

新北市111學年度畢業生市長獎共4493人獲表揚！侯友宜：持續學習　開拓屬於自己的人生

侯友宜市長(左)頒獎予丹鳳國小方皇繹(右)。（照片由新北市教育局提供）

新北市111學年度畢業生市長獎共4493人獲表揚！侯友宜：持續學習　開拓屬於自己的人生

侯友宜市長(左)頒獎予厚德國小陳凱程(右)。（照片由新北市教育局提供）

更新時間 : 2023-06-21 19:36 GMT+08:00

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