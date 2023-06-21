大苑子全台107家門市限定 1杯7元的愛文芒果冰沙限量發售

大苑子秉持「今鮮採、明日吃」的理念， 提供顧客最著時的鮮果飲品，每年的芒果季一開跑就會造成濃濃的「 愛文芒果旋風」，選用的芒果比照外銷日本的規格， 平均當季銷售超過200萬杯，曾經在2020年創下使用超過85 4噸的芒果，端午節6/22(四)全台共107間門市推出緬懷屈 原，邀您1杯7元品嚐正著時的中杯愛文芒果冰沙!當日中午12: 00開始限量50杯(每人限購1杯，11：30開始發放號碼牌， 須參與排隊並領取號碼牌，於現場等候)。

一年一度的端午節即將到來，除了緬懷屈原，吃粽子、划龍舟之外， 當然也要和親朋好友一起品嘗大苑子最著時的愛文芒果冰沙， 藉由端午佳節以「屈原」的諧音 7 元，推出愛文芒果冰沙(中杯)1杯只要7元的優惠， 為歡聚時刻增添新鮮滋味。

新鮮水果專家「大苑子」表示， 每年芒果季都會嚴選屏東枋山和枋寮地區的愛文芒果， 由於擁有獨特的落山風，種植出的愛文芒果具有獨特的香味， 水分充沛，口感十分細緻，大苑子消暑必喝的「愛文芒果冰沙」 以真材實料、滿滿的愛文芒果果肉新鮮現打，濃郁的芒果香， 與清爽冰沙完美結合，正是解渴的最佳選擇。

另外，6/20起大苑子APP行動商城將限量開賣「 今夏芒著去旅行」的周邊商品，今夏芒著趣旅行折疊傘 249元/支，今夏芒著趣旅行行李吊牌 149元/個。