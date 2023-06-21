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台北花園大酒店 花比麵包坊推出經典滷味與人氣港點

銅板價格星級美味輕鬆帶著走

By 台灣英文新聞
2023/06/21 17:12
台北花園大酒店 花比麵包坊推出經典滷味與人氣港點

老少咸宜的國民美食滷味與港點，在國人飲食文化占有一席之地，蘊藏了食材的美味與廚藝火候料理的真功夫。台北花園大酒店花比麵包坊搶攻外帶熱食即食商機，即日起至2023年12月31日止，多款經典滷味與人氣港點新品登場，外帶限時優惠18~88元，於每日11:00~19:00外帶餐車開賣銷售，售價18元至88元，品項包含：吮指回味的雞腿排、鹹香四溢臘味蘿蔔糕…等，另推冷藏滷味，品項包括豆干、鴨舌、雞胗及雞爪，一份售價38元至208元，更加碼獻上滷味品項滿200元現折50元及冷藏滷味任選三入享9折、任選四入享8折，嚴選食材透過主廚精湛手藝熬煮製作，成就出難以忘懷的星級美味外帶好味。

宅經濟市場穩定成長，無論是國民小吃滷味或是裊裊白煙下的蒸籠港點，深受饕客們愛戴，其中滷味又可為飽足感的主食，獲得各族群喜愛，而靈魂滷汁選用豬腳、八角、桂皮，草果、月桂葉、醬油……等，熬煮過濾後製成滷汁，嚴選各式食材放入滷汁，精滷數分鐘至數小時不等，再放入加熱機滷煮販售，品項包括鴨翅，特選優良番鴨翅，經過秘製老滷滷製，外皮有著淡淡褐茶色，肉質細緻、香氣十足，令人食指大動。精選雞腿排，以慢火精滷，表皮呈現油光透亮，鹹香入味、軟嫩適口。大溪豆干吸取滷汁的精華，增添濃醇風味，值得一嚐，另有台灣黑輪、百頁豆腐等近15款品項，隨時來上一份暖心熱滷味，更顯幸福。

而外帶餐車上有著滿滿點心蒸籠，像是臘味蘿蔔糕，特選在來米與白蘿蔔，加上港式臘腸，清甜帶點鹹香，外酥內嫩。魚子燒賣以蝦仁、豬後腿肉製成內餡，妝點上蝦卵，鮮美滋味扎實口感，讓人愛不釋口，另有蜜汁叉燒酥、蘿蔔絲酥餅…等品項，每日限量供應，售完為止，外帶星級餐點為餐桌增色添味的美味亮點。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「消費型態改變，食客以追求餐食的便利性與高品質的飲食觀念，持續外帶經典滷味與人氣港點，消費者以銅板價格，無論是在辦公室或在家中，輕鬆品嘗到星級飯店主廚好手藝的經典滷味，預估可帶動外帶商品業績成長1成」。

更新時間 : 2023-06-21 19:36 GMT+08:00

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