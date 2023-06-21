台灣期交所：112年第3季交易人期貨及選擇權課程　即日起開放報名

台灣期交所今(21)日表示，為協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，期交所舉辦「112 年第3季交易人期貨及選擇權課程」，並自6月27日起開放網路報 名，課程全程免費，額滿為止，敬請交易人把握機會。

期交所為落實金融知識普及計畫及協助交易人建立正確之期貨交易與 避險觀念，持續辦理交易人期貨及選擇權課程， 本課程採線上授課方式辦理， 2023年至第2季已辦理6梯次18堂課， 學員涵蓋北中南部交易人，課程反應良好，並訂於2023年7月份( 11、12及13日)、8月份(8、9及10日)及9月份(12 、13及14日)各辦理一梯次課程，每梯次3堂課(每堂課2小時 )，每月課程共規畫2項課程主題，第1堂「認識期貨及選擇權」、 第2堂「期貨及選擇權交易實務(上)」及第3堂「 期貨及選擇權交易實務(下)」，每月3堂課於周二、 周三及周四下午三時至五時授課，交易人可評估自身需求， 自行選擇報名每月2種不同主題課程。

期交所邀請各期貨業界極具實務經驗之專業人士擔任課程講師， 藉由其豐富之實務交易經驗， 協助交易人釐清並提升期貨及選擇權之專業素養。 本季課程內容將重點介紹期交所提供交易人之投資選擇及避險管道， 包含期貨及選擇權基本觀念、 期交所商品及制度及近期上線的新制度及新商品， 並請講師特別加強講授風險控管及選擇權賣方風險， 以利交易人藉由本課程掌握期貨市場關鍵資訊及動態。

本活動一律採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（htt p://www.taifex.com.tw） 教育宣導報名及活動專區-「112年第3季交易人期貨及選擇權課 程」(線上課程)報名及查詢已報名之課程。 持有行動裝置之交易人亦可善用期交所設置之行動版網頁及APP進 行課程報名或查詢相關資訊。