台灣唯一站《迪士尼動畫展》6/21起盛大開展 8大亮點一次看

華特迪士尼動畫工作室創立100周年,巡迴全球、締造觀展好口碑的《迪士尼動畫展》(The Art of Disney: The Magic of Animation)於中正紀念堂1展廳盛大開展中。(圖/聯合數位文創提供)