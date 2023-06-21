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台灣唯一站《迪士尼動畫展》6/21起盛大開展 8大亮點一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/21 16:26
華特迪士尼動畫工作室創立100周年，巡迴全球、締造觀展好口碑的《迪士尼動畫展》（The Art of Disney: The Magic ...

華特迪士尼動畫工作室創立100周年，巡迴全球、締造觀展好口碑的《迪士尼動畫展》（The Art of Disney: The Magic ...

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）今年（2023）適逢華特迪士尼動畫工作室創立100周年，全球粉絲引頸期盼的百年慶典活動在世界各地熱鬧登場，而台灣也沒有缺席，巡迴全球、締造觀展好口碑的《迪士尼動畫展》（The Art of Disney: The Magic of Animation）於今（21）日起在中正紀念堂1展廳盛大開展，想一探迪士尼動畫工作室百年歷史的你千萬別錯過！

集結40部迪士尼經典動畫與超過500件藝術作品，5大主題經典重現

《迪士尼動畫展》由華特迪士尼動畫研究圖書館授權，自超過6,500萬件的珍貴藝術作品中，精選出500多件的經典作品手稿、素描、彩稿、概念藝術作品，搭配經典動畫場景與影片，以五大主題：「打造栩栩如生的角色」、「魔法的誕生」、「創造魔法」、「新的視野」、「凝聚人心」，帶領觀眾了解華特迪士尼動畫工作室百年來經典深植人心的作品，從如何讓平面的手畫稿，變成栩栩如生的動畫影片，以及如何結合美妙的歌曲打造出音樂故事片的風格，更進化至使用電腦繪圖技術。讓每一位粉絲彷彿親身遨遊在迪士尼動畫所創造出的魔法世界。

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫表示，今年適逢華特迪士尼動畫工作室成立100周年，除了讓民眾走入展場能夠深刻認識到成就迪士尼動畫世界背後，每一位藝術家驚豔的才華與豐沛的創意，以及工作室在技術層面的各項創舉，更推出了豐富的手作體驗活動，例如角色人物黏土手作，還有手作動畫DIY的動畫師體驗，讓觀眾盡情發揮無敵的創意。

《白雪公主與七個小矮人》、《小美人魚》、《美女與野獸》、《風中奇緣》、《冰雪奇緣》等8大亮點一次看

  1. 1937年發行的《白雪公主與七個小矮人》採用紅藍綠膠片底片製作，是史上第一部彩色動畫長片。
  2. 1989年的《小美人魚》象徵迪士尼動畫工作室新時代的開始，這也是自1959年《睡美人》上映以來，迪士尼再度改編童話故事的動畫，《小美人魚》拍攝時使用多項特殊技術，真實地呈現大海的不同樣貌。
  3. 1991年的《美女與野獸》中最令觀眾難忘的一幕即是女主角貝兒與野獸共舞的畫面，這個畫面是迪士尼動畫工作室首次在動畫角色互動的環境設定中使用數位技術渲染的技術，是展覽中的一大亮點。
  4. 2010年發行的《魔髮奇緣》結合眾多全新的數位技術，完美地將傳統手繪的動作及線條感，與電腦繪圖技術融合為一。
  5. 2016年上映的《動物方城市》，迪士尼動畫工作室的藝術家們研發出軟體iGroom，創造出更逼真的動物毛髮畫面，讓每一個在片中亮相的動物毛髮都能以不同的方式展現。
  6. 《迪士尼動畫展》展出眾多被賦予深刻情感的角色設計歷程，誕生於1941年二戰期間的作品《小飛象》，成功以生動的火車旅行、小飛象呆寶與媽媽觸動人心的溫暖故事，在世界各地造成熱烈回響。
  7. 迪士尼動畫不僅結合歸屬感與親情等普世價值，也將全球文化的多樣性以及多元價值觀融入到作品當中。1995年發行的《風中奇緣》首度觸及了族群與歷史的複雜主題，因此創作團隊需要針對原住民歷史與文化的詳盡且細膩的考察。
  8. 2013年上映後造成全球轟動的《冰雪奇緣》改編自安徒生童話，故事中兩位堅強獨立的女主角譜出令眾多觀眾感動不已的手足篇章。本次展覽同時展出兩部《冰雪奇緣》電影的珍貴手稿，此外，艾莎、安娜還有可愛雪寶的3D模型也是必看亮點之一。

《迪士尼動畫展》

▍展覽日期：2023/6/21(三)~2023/10/11(三)

▍展覽地點：中正紀念堂１展廳

▍更多資訊請參閱官方網站迪士尼台灣官方粉絲團
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更新時間 : 2023-06-21 19:35 GMT+08:00

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