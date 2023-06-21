Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

人設全毀！台灣國際知名小提琴家遭控偷捏屁股約陪睡　愛家形象翻車受害者不只一人　

  754
By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/21 15:37
台灣古典音樂圈爆出知名小提琴家性騷擾。（示意圖/Pexels）

台灣古典音樂圈爆出知名小提琴家性騷擾。（示意圖/Pexels）

(台灣英文新聞/娛樂組　綜合報導)人設翻車！台灣知名小提琴家伸魔爪，強吻強拉女音樂家過夜，被害人堅持拒絕才躲過。

台灣MeToo越演越烈，越來越多藝人、政治人物被撕開假面具，現在更蔓延到古典音樂圈，有女網友昨（20）日控訴，台灣小提琴國際大師曾偷抓她屁股兩次還想強吻她，甚至拉她去他家過夜，愛家形象都是假的，選擇說出來是避免更多受害者。

女方表示騷擾她的音樂家年紀超過50歲，跟她同姓都姓林，於2018紐約私人聚會上試圖強吻她，「我躲掉只親到臉，我急著想提早走，同行的友人不知情，反而不高興嫌我掃興。」

女方指出，「大師還拉我要我上去他家陪他過夜，我堅持拒絕say no他才放棄。當時一回家直接蹲在地上爆哭，想講出來，但同行的人覺得我會在音樂圈混不下去要我忍下來。」

據上述線索，有許多網友猜測影射對象為林品任，但他只有31歲因此排除可能性，且女方也直接否認並誇獎他很自律；矛頭則指向現年63歲的林昭亮，女方目前沒有澄清，僅在留言處表示受害者不只她。

林昭亮與小兒科醫生何瑞燕結婚，育有一女，曾於2019年國立台北藝術大學舉辦首屆的台北大師星秀音樂節。

據悉，該名爆料的女網友畢業於台南女中及國立台北教育大學音樂研究所，曾於蔡英文中常會拉奏「星際大戰」的主題曲，由於外觀亮眼及具音樂才華頗具知名度。

本報於昨日向女方求證但至今日截稿前尚未得到回應。

人設全毀！台灣國際知名小提琴家遭控偷捏屁股約陪睡　愛家形象翻車受害者不只一人　
MeToo
古典音樂
性騷擾

相關新聞

台灣MeToo連環爆 勞動部加快修訂職場性騷申訴辦法
台灣MeToo連環爆 勞動部加快修訂職場性騷申訴辦法
2023/06/19 20:13
【台灣MeToo】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
【台灣MeToo】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
2023/06/18 18:56
【#MeToo淪政治鬥爭工具?】遭指性騷擾賴香伶前助理 邱臣遠：謹守分際絕無逾矩
【#MeToo淪政治鬥爭工具?】遭指性騷擾賴香伶前助理 邱臣遠：謹守分際絕無逾矩
2023/06/18 09:44
〈時評〉台灣MeToo運動延燒　賴清德應比照排黑條款、速修「性平三法」
〈時評〉台灣MeToo運動延燒　賴清德應比照排黑條款、速修「性平三法」
2023/06/16 14:47
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
2023/06/16 10:33

更新時間 : 2023-06-21 19:35 GMT+08:00

最受歡迎

（黃低調出院、張小燕自責）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫
（黃低調出院、張小燕自責）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界屢爆性騷性侵 炎亞綸、NONO、戲曲王子被燒 視網膜受害
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界屢爆性騷性侵 炎亞綸、NONO、戲曲王子被燒 視網膜受害
【台灣MeToo】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
【台灣MeToo】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水　陳文茜為阿雅、小S抱屈　唐綺陽分析翻車原因
【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水　陳文茜為阿雅、小S抱屈　唐綺陽分析翻車原因
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
【更新】台北市信義區砂石車離奇撞騎樓、市府架6鋼柱支撐 估6/21完成建物初步安全鑑定
【更新】台北市信義區砂石車離奇撞騎樓、市府架6鋼柱支撐 估6/21完成建物初步安全鑑定
人設全毀！台灣國際知名小提琴家遭控偷捏屁股約陪睡　愛家形象翻車受害者不只一人　
人設全毀！台灣國際知名小提琴家遭控偷捏屁股約陪睡　愛家形象翻車受害者不只一人　
更新【台灣MeToo】藝人炎亞綸無預警現身「耀樂」記者會道歉　哭喊「絕沒強迫違反意願」
更新【台灣MeToo】藝人炎亞綸無預警現身「耀樂」記者會道歉　哭喊「絕沒強迫違反意願」