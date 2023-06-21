人設全毀！台灣國際知名小提琴家遭控偷捏屁股約陪睡　愛家形象翻車受害者不只一人　

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)人設翻車！台灣知名小提琴家伸魔爪，強吻強拉女音樂家過夜，被害人堅持拒絕才躲過。

台灣MeToo越演越烈，越來越多藝人、政治人物被撕開假面具，現在更蔓延到古典音樂圈，有女網友昨（20）日控訴，台灣小提琴國際大師曾偷抓她屁股兩次還想強吻她，甚至拉她去他家過夜，愛家形象都是假的，選擇說出來是避免更多受害者。

女方表示騷擾她的音樂家年紀超過50歲，跟她同姓都姓林，於2018紐約私人聚會上試圖強吻她，「我躲掉只親到臉，我急著想提早走，同行的友人不知情，反而不高興嫌我掃興。」

女方指出，「大師還拉我要我上去他家陪他過夜，我堅持拒絕say no他才放棄。當時一回家直接蹲在地上爆哭，想講出來，但同行的人覺得我會在音樂圈混不下去要我忍下來。」

據上述線索，有許多網友猜測影射對象為林品任，但他只有31歲因此排除可能性，且女方也直接否認並誇獎他很自律；矛頭則指向現年63歲的林昭亮，女方目前沒有澄清，僅在留言處表示受害者不只她。

林昭亮與小兒科醫生何瑞燕結婚，育有一女，曾於2019年國立台北藝術大學舉辦首屆的台北大師星秀音樂節。

據悉，該名爆料的女網友畢業於台南女中及國立台北教育大學音樂研究所，曾於蔡英文中常會拉奏「星際大戰」的主題曲，由於外觀亮眼及具音樂才華頗具知名度。

本報於昨日向女方求證但至今日截稿前尚未得到回應。