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水下4千尺 鐵達尼長眠海域為何仍危險重重？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/21 15:34
鐵達尼號殘骸（圖／路透）

鐵達尼號殘骸（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國鐵達尼號（RMS Titanic）一世紀前風光出航，卻撞上冰山沉沒，成為世紀船難。百年後，人類已有技術探訪沉睡海底的鐵達尼遺骸，但此次潛水器Titan的失聯，讓世人看見，深海探險涉入的危險，絕不容小覷。

BBC 整理了Titan在該區域可能遇上的風險：

鐵達尼號

1911年秋季，格陵蘭冰棚西南區崩裂，一座巨大冰山在洋流與風的驅使下，緩緩向南漂流、融化。1912年4月14日，在一個清冷無月的夜裡，從英國南安普敦港駛向紐約的鐵達尼號，撞上了此時仍有125 公尺長（碎裂時長達500公尺）的冰山，奪去1,500條人命，船隻也就此長眠3.8公里深的海底，約位在加拿大東北紐芬蘭島的東南海岸。

冰山對航運仍是威脅。2019年3月至8月，共有1,515塊冰山向南漂流，進入跨大西洋航道。

深不見底

陽光最深只能抵達海面下約1千米深，更往下就是一片漆黑。鐵達尼殘骸位在「午夜區」（midnight zone）或半深海帶，先前參觀殘骸的人士曾形容，要花2個多小時在伸手不見五指的闃黑環境中下潛，才能抵達海床。潛水器Titan照明有限，要在這深度的海底航行，非常容易迷失方向。

駕駛只能透過數十年來累積的高畫質地圖、聲納以及慣性導航系統（inertial navigation system，INS）尋找航點。「海洋之門」 （OceanGate）營運的Titan有著最尖端INS系統，並有都卜勒測速儀（Doppler Velocity Log），可估算潛具與海床的相對深度與速度。

儘管如此，曾參與這海底大冒險的人士，對任務的艱難還是印象深刻。去年赴鐵達尼參觀的電視編劇Mike Reiss透露，在海底簡直是瞎子摸象，當時他們在墨黑的環境中摸索了90分鐘，才抵達距離不過457公尺外的沉船。

泰山壓頂的水壓

在水下3,800米，鐵達尼承受的是40Mpa水壓，是水面的390倍。Titan最高可承受水深4,000米的壓力。

深海海流

風、水的密度、水的鹽度都會影響海流，強大的海流會傾覆船隻、泳客，深淺皆然。部分鐵達尼殘骸所在位置受到西部邊界流（Western Boundary Undercurrent）影響，會造成移動沙丘、海床上的緞帶形沉積物，整塊殘骸場也受到各種方向的海流沖刷，專家預估船身最後可能會被流動的沙體全數掩埋。

深海海洋考古學家Gerhard Seiffert認為，潛水器只要還有動力，該區域的海流應不致對其構成威脅。

殘骸本身

在水中泡了百年，鐵達尼已遭嚴重侵蝕，兩大塊崩裂的船身主體扭曲變形，微生物在上頭造成了「鏽柱」，加速船體毀壞。Seiffert表示，在海水侵蝕下，鐵達尼號每年一點一滴持續崩解，但只要維持一定的距離，不要直接接觸、進入，應不致遭受傷害。

沉積物流動

雖屬罕見，但過去並不是沒有過海底沉積物瞬間流動，造成如水下土石流，對人造物品帶來破壞的例子。最嚴重的一次當屬1929年紐芬蘭島海岸的大地震，導致水大西洋海底電纜斷裂。這些年來，人類對這類風險的關注有所增加，但應與本次Titan失蹤無關。

水下4千尺 鐵達尼長眠海域為何仍危險重重？
鐵達尼號物品散落海床（圖／美聯社）

水下4千尺 鐵達尼長眠海域為何仍危險重重？
群眾聚集紐約，看告示牌上鐵達尼倖存者的姓名（圖／美聯社）

水下4千尺 鐵達尼長眠海域為何仍危險重重？
鐵達尼號1912年4月10日出航，14日撞上冰山，15日沉沒（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-06-21 19:35 GMT+08:00

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