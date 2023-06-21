（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨總統參選人侯友宜今天(21日) 表示，謝謝許多好友要促成他與前高雄市長韓國瑜見面；他也多次聯繫鴻海創辦人郭台銘，也謝謝郭台銘願意輔選立委，期待一起團結，並肩往前走。

新北市長侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，記者詢問，外界認為，侯友宜參選總統民調落後的因素是整合問題，傳出前台南市議員謝龍介有意促成侯友宜與前高雄市長韓國瑜見面，侯友宜是否有見面的意願?

侯友宜說，非常謝謝每個人願意在此艱難的時刻站出來相挺，包括謝謝韓國瑜與其他許多好友，尤其，國民黨現階段面臨艱鉅挑戰，有賴大家盡心盡力團結一起。

記者詢問，需要整合的還有鴻海集團創辦人郭台銘，傳出郭台銘要建智庫幫立委輔選，侯友宜是否會親自拜訪郭台銘，彼此整合。

侯友宜說，其實已經多次聯繫郭台銘，也多次透過很多關係聯繫，他與郭台銘有共同的目標、想法，都願意守護中華民國。郭台銘願意幫立委，甚至與智庫共同研究，讓國家更繁榮、安定，不但謝謝郭台銘，也要一起並肩往前走。

國民黨20日聘任前新北市副秘書長張其強為黨副秘書長，希望借重張其強公共行政經驗以及新聞媒體專業，強化黨中央與侯友宜競選團隊的溝通管道。

對此，中央社引述侯友宜表示，張其強很優秀，平常也與黨部多所聯繫，這次擔任黨副秘書長，盼望凝聚黨部與選辦團隊力量，讓運轉更快速。

記者詢問，台灣民眾黨總統參選人柯文哲的國政白皮書傳出涉及重啟服貿談判，侯友宜對此有何看法；侯友宜最近以「煙火、煽風點火」形容柯文哲，是否選戰策略加強打柯力道。

侯友宜說，柯文哲經常在受訪時的說法，說完後就沒有結果，以前說的與後面做的完全不一樣。因此，他只是講出對柯文哲看法的真話。

記者詢問，侯友宜19日在台灣大學的演講被質疑有暗樁，他說，面對學生的提問，都誠懇務實的回應，學生來自四面八方，希望提出滿意的答案。

另一方面 鴻海創辦人郭台銘昨(20日) 透過臉書表示，除非調整能源政策，否則台灣未來將面臨極大風險，應落實公民投票「以核養綠」的決議，和日本一樣恢復使用核能。短期方案應在未來3年讓核三延役，並爭取核一、核二在最短時間內重啟運轉。

經濟部回應，以核能安全角度來說，核二仍需妥善進行設備維護保養，無論要不要保留緊急使用的可能性，都要優先處理核廢料。

鴻海創辦人郭台銘20日在臉書發文指出，副總統賴清德說緊急時可以重啟核能發電是謊言、是欺騙。除役機組重啟的技術和法規，所要求的程序，正常需長達3至4年，就算全力突破，也至少要2至3年才能完成，怎麼可能作為緊急時的備用能源。

郭台銘表示，電力供應是工業和各行各業投資與發展的基礎，沒有穩定的電力供應，各行各業都會受到致命的影響。民進黨能源政策承諾廢核卻不缺電、不漲電價、綠電到2025年達到20%，7年多下來的檢驗，以上保證全部跳票，台灣經常停電跳電，電價大調漲，綠電現在只做到約8%。

郭台銘指出，除非調整能源政策，台灣的各行各業在未來都面臨極大的風險。該做的事，就是現在就做決定，落實公民投票「以核養綠」的決議，和日本一樣恢復使用核能，有足夠的時間，來培養再生能源以及其他能源新科技的發展。

郭台銘表示，台灣電力供應應有短中長期的解決方案。其中最重要的是短期方案，也就是未來3年應讓核三延役，另外突破各種技術及法規上的困難，爭取核一、核二能在最短時間內重啟運轉，這樣可以增加大約15%的電力供應。

郭台銘指出，台灣90%以上的能源要靠進口，不可因意識形態捨棄任何一種重要能源，包含核能在內。依據民進黨政府目標，燃氣將占全台發電一半，燃煤占三成，是不對的，燃氣和燃煤一樣會產生溫室氣體，而燃煤還會造成空氣污染，一定要把這兩個的比率降低。

郭台銘表示，關於新能源技術，其實不只他曾經提過的小型核電廠，還有地熱，也有潮汐發電，和海洋溫差等。

台灣鴻海創辦人郭台銘、傳建智庫輔選國民黨立委 侯友宜：期待並肩向前