康友掏空案不法吸金逾200億　前董座黃文烈泰國落網、21日押解回台灣

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）前生技股王康友-KY日前爆發掏空案，總計有29人因涉嫌違反證券交易法罪嫌起訴。潛逃出境的61歲董事長黃文烈日前在泰國落網，今天(21日) 下午追緝返台，由北部地區機動工作站接押後，解送台北地方法院歸案。

康友-KY財報不實且遭掏空案，前董事長黃文烈（中, 紅衣者）潛逃海外遭通緝，5月下旬在曼谷遭泰國警方逮捕，21日下午追緝返台，北部地區機動工作站到機場接押，並依法搜索扣押黃文烈持有的100萬元泰銖等物，後續解送台北地方法院歸案。中央社

康友-KY財報不實且遭掏空案，不法吸金超過200億元，造成上萬股民血本無歸。前董事長黃文烈109年(2020年) 7月21日潛逃海外被通緝。黃文烈今年(2023年) 5月下旬在曼谷被泰國警方逮捕，經調查確認黃文烈在泰國沒有涉及其他案件，今天(21日) 早上將他押解回台。

綜合TVBS與中央社報導，英屬開曼群島商康友製藥控股有限公司（康友-KY；已停止交易）前董事長黃文烈等人，涉嫌使康友-KY對外公告財務報告涉有不實，台北地檢署依違反證券交易法起訴黃文烈等人，案件正在北院審理中。黃文烈案發後潛逃出境，遭檢方通緝。

警政署刑事局和法務部調查局因此請求泰警協助，泰方調查發現，黃文烈持萬那杜（Vanuatu）護照以及泰國菁英簽證在2021年2月5日進入泰國。

泰方在台灣方面請求協助後，確認這個持萬那杜護照的人就是遭台灣通緝的黃文烈，因此註銷了黃文烈的簽證，接著5月24日在黃文烈位於曼谷水門地區的住所內逮捕他。

TVBS報導稱, 刑事警察局國際刑警科持續追查，發現黃109年(2020年) 9月間曾持第三國萬那杜護照自新加坡飛往歐洲；隔年(2021年) 2月又從歐洲飛往泰國曼谷，泰警接獲我方之請求後，多次召開專案會議，研議相關偵查作為。

中央社報導，黃文烈遭逮捕後，泰國警方近一個月積極釐清黃文烈在泰國沒有涉及其他案件，釐清之後將黃文烈驅逐出境。

經過駐泰代表處的警政署刑事局、法務部調查局和內政部移民署駐泰秘書多次和泰國執法機關協調，黃文烈今天早上從曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）出境，由刑事局和調查局人員共同押解回台。

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