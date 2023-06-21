Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

康友掏空案不法吸金逾200億　前董座黃文烈泰國落網、21日押解回台灣

黃文烈今天(21日) 下午追緝返台，由北部地區機動工作站接押後，解送台北地方法院歸案。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/21 17:44
調查局法務秘書及刑事局警務秘書21日搭乘華航CI834班機同機執行押解前英屬開曼群島商康友製藥控股有限公司董事長黃文烈（中）任務，下午4...

調查局法務秘書及刑事局警務秘書21日搭乘華航CI834班機同機執行押解前英屬開曼群島商康友製藥控股有限公司董事長黃文烈（中）任務，下午4...

延伸閱讀: 「史上最貴壁紙」康友製藥掏空疑雲　立委要求台灣金管會公布調查報告

【香港澳豐集團倒閉】全台灣1.3萬人受騙、累計金額逾2千億　北檢第2波搜索約談10人

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）前生技股王康友-KY日前爆發掏空案，總計有29人因涉嫌違反證券交易法罪嫌起訴。潛逃出境的61歲董事長黃文烈日前在泰國落網，今天(21日) 下午追緝返台，由北部地區機動工作站接押後，解送台北地方法院歸案。

康友掏空案不法吸金逾200億　前董座黃文烈泰國落網、21日押解回台灣

康友-KY財報不實且遭掏空案，前董事長黃文烈（中, 紅衣者）潛逃海外遭通緝，5月下旬在曼谷遭泰國警方逮捕，21日下午追緝返台，北部地區機動工作站到機場接押，並依法搜索扣押黃文烈持有的100萬元泰銖等物，後續解送台北地方法院歸案。中央社

康友-KY財報不實且遭掏空案，不法吸金超過200億元，造成上萬股民血本無歸。前董事長黃文烈109年(2020年) 7月21日潛逃海外被通緝。黃文烈今年(2023年) 5月下旬在曼谷被泰國警方逮捕，經調查確認黃文烈在泰國沒有涉及其他案件，今天(21日) 早上將他押解回台。

綜合TVBS與中央社報導，英屬開曼群島商康友製藥控股有限公司（康友-KY；已停止交易）前董事長黃文烈等人，涉嫌使康友-KY對外公告財務報告涉有不實，台北地檢署依違反證券交易法起訴黃文烈等人，案件正在北院審理中。黃文烈案發後潛逃出境，遭檢方通緝。

警政署刑事局和法務部調查局因此請求泰警協助，泰方調查發現，黃文烈持萬那杜（Vanuatu）護照以及泰國菁英簽證在2021年2月5日進入泰國

泰方在台灣方面請求協助後，確認這個持萬那杜護照的人就是遭台灣通緝的黃文烈，因此註銷了黃文烈的簽證，接著5月24日在黃文烈位於曼谷水門地區的住所內逮捕他。

TVBS報導稱, 刑事警察局國際刑警科持續追查，發現黃109年(2020年) 9月間曾持第三國萬那杜護照自新加坡飛往歐洲；隔年(2021年) 2月又從歐洲飛往泰國曼谷，泰警接獲我方之請求後，多次召開專案會議，研議相關偵查作為。

中央社報導，黃文烈遭逮捕後，泰國警方近一個月積極釐清黃文烈在泰國沒有涉及其他案件，釐清之後將黃文烈驅逐出境。

經過駐泰代表處的警政署刑事局、法務部調查局和內政部移民署駐泰秘書多次和泰國執法機關協調，黃文烈今天早上從曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）出境，由刑事局和調查局人員共同押解回台。

康友掏空案不法吸金逾200億　前董座黃文烈泰國落網、21日押解回台灣

「史上最貴壁紙」康友製藥掏空疑雲　立委要求台灣金管會公布調查報告

【香港澳豐集團倒閉】全台灣1.3萬人受騙、累計金額逾2千億　北檢第2波搜索約談10人
台灣
通緝
黃文烈
萬那杜
新加坡
泰國
曼谷
驅逐出境
不法吸金

相關新聞

布林肯才結束中國訪問 美國總統拜登稱習近平是獨裁者
布林肯才結束中國訪問 美國總統拜登稱習近平是獨裁者
2023/06/21 11:27
若爆發台海戰爭 民調：澳洲人支持「有限度」馳援台灣
若爆發台海戰爭 民調：澳洲人支持「有限度」馳援台灣
2023/06/21 10:02
中國國台辦宣布恢復台灣釋迦輸入　僅台東部分果園獲註冊登記
中國國台辦宣布恢復台灣釋迦輸入　僅台東部分果園獲註冊登記
2023/06/20 15:46
台灣MeToo連環爆 勞動部加快修訂職場性騷申訴辦法
台灣MeToo連環爆 勞動部加快修訂職場性騷申訴辦法
2023/06/19 20:13
鹿港老街大淹水、媽祖遶境熱傷害 綠色和平籲台灣總統候選人提氣侯政策
鹿港老街大淹水、媽祖遶境熱傷害 綠色和平籲台灣總統候選人提氣侯政策
2023/06/19 17:42

更新時間 : 2023-06-21 19:35 GMT+08:00

最受歡迎

（黃低調出院、張小燕自責）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫
（黃低調出院、張小燕自責）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界屢爆性騷性侵 炎亞綸、NONO、戲曲王子被燒 視網膜受害
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界屢爆性騷性侵 炎亞綸、NONO、戲曲王子被燒 視網膜受害
【台灣MeToo】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
【台灣MeToo】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水　陳文茜為阿雅、小S抱屈　唐綺陽分析翻車原因
【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水　陳文茜為阿雅、小S抱屈　唐綺陽分析翻車原因
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
【更新】台北市信義區砂石車離奇撞騎樓、市府架6鋼柱支撐 估6/21完成建物初步安全鑑定
【更新】台北市信義區砂石車離奇撞騎樓、市府架6鋼柱支撐 估6/21完成建物初步安全鑑定
人設全毀！台灣國際知名小提琴家遭控偷捏屁股約陪睡　愛家形象翻車受害者不只一人　
人設全毀！台灣國際知名小提琴家遭控偷捏屁股約陪睡　愛家形象翻車受害者不只一人　
更新【台灣MeToo】藝人炎亞綸無預警現身「耀樂」記者會道歉　哭喊「絕沒強迫違反意願」
更新【台灣MeToo】藝人炎亞綸無預警現身「耀樂」記者會道歉　哭喊「絕沒強迫違反意願」