迎戰暑假熱浪 茹曦酒店推全新炫彩夏日住房專案

炎炎夏日即將到來，一趟沁涼暢快的消暑旅行，肯定要加入到今年暑假的行事曆中。位於台北市松山區的茹曦酒店，7月1日起首次推出暑期周末限定的「2023炫彩夏日曦遊記」住房專案，8,999元起入住全新裝修的三人房或家庭四人房，每房再享五彩繽紛的課程活動！內容包含療癒感滿分的「精油沐浴球手作課程」、涼夏消暑的「繽紛戲水玩畫大作戰」，即日起開放預訂。活動首日入住的前10組旅客，酒店加碼再送價值1,980元的「流體卡榫吊飾DIY」雙人課程。

精油沐浴球課程每房提供兩人參加，在專業老師的指導下，每位賓客可創作2顆專屬的香氛精油沐浴球，從創作到泡澡，都能充滿紓壓治癒的儀式感。戲水大作戰亦提供兩人參加，使用進口無毒顏料的水球水槍以及合身舒適的棉質白T，不論是用水球砸向彼此，或是用水槍濺起四射水花，大人小孩都可以無拘無束地在五顏六色的玩耍中，盡情揮灑屬於自己的創意！專案住客如想一同暢玩，每人只需要1,999元就能加購，非專案住客則能以每人2,360元的加購價同遊。

入住炫彩夏日曦遊記的旅客，再享自助餐廳Sunny Buffet午晚餐八折優惠與翌日免費豐盛早餐，在釋放熱力與精力之後，大啖台北市最夯的星級自助百匯。而前十間入住旅客所贈送的「流體卡榫吊飾DIY」雙人課程，於入住翌日上午開課，使用卡榫藝術家林家慶所創作的卡榫吊飾，並由講師帶領旅客如何結合吊飾與流體顏料，創作出專屬於自己的生活小物。

「2023炫彩夏日曦遊記」住房專案即日起開放預訂，三人房每晚8,999元、家庭四人房每晚9,999元，每日限量30間。茹曦酒店表示，雖然暑假是親子國旅的熱門檔期，但也希望在飯店既有的設施設備之外，可以提供更豐富且面向不同客層的夏日活動。不論是想帶著小孩放風的辛苦爸媽們、想規劃一趟療癒心靈旅行的情侶閨蜜、或是想犒賞辛勞員工的企業包團，都可以在盛夏中享受最放鬆的消暑之旅。

針對台北小巨蛋日漸活絡的周邊商區，茹曦酒店也規劃多種住房專案。今年八月底前，旅客憑小巨蛋的展演活動票根，可享住宿九折優惠，憑松山機場航班出發前兩日或抵達後兩日內之登機證或購票證明，則可享房價七折優惠。更多住房優惠詳情，請至酒店官網 theillumehotel.com 查詢。