布林肯才結束中國訪問 美國總統拜登稱習近平是獨裁者

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周末閃電訪問中國，雖未有具體成果，至少營造出了美中願意坐下來談的降溫意願，但他前腳才離開北京，總統拜登（Joe Biden）就在一場公開活動中語出驚人稱習近平為獨裁者，大國之間的交手，外界霧裡看花。

路透報導，拜登20日在加州出席一場募款活動時表示，「我當時下令擊落裝載間諜設備的中國氣球時，習近平惱怒不已，那是因為他不清楚氣球怎會出現在那裡。」

拜登接著說，「這對獨裁者而言真的很尷尬，他完全不知發生了何事。那顆氣球根本不該在那裡的，是被吹偏了路徑。」

拜登也提到，習近平曾向他表達對四方安全對話（QUAD）的疑慮。此一聯盟包含美國、日本、澳洲、印度。拜登表示曾向習說明，美國無意利用QUAD來包圍中國。「他（習近平）打給我，要我不要那麼做，那樣他會很難做。」拜登說道。

拜登本週將與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤，勢將觸及中國議題。

2月中國間諜氣球侵入美國領空的事件，引發熱議，從氣球的材質、目的、何以偏離路徑、美國的因應方式、中國的間諜科技等，無不成為各方討論焦點。也正是此事，加上美國與台灣多次高官互訪，導致美中關係持續惡化，布林肯也憤而推遲訪中計畫，直至6月18日才成行。

布林肯快閃行程，象徵意義大於實質意義。北京最後一刻才確認習近平會與布林肯見面，習近平稱美中將持續推展他與拜登去年在峇里島達成的共識。不過美中歧見太深，台灣議題更是寸步不讓，美方未能藉由此行重啟攸關降低誤判情勢的美中軍事對話，唯一有進展的或許是，雙方承諾將恢復高層交流。