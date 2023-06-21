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驚喜一夏 台北凱達家宴中餐廳翻玩夏日新潮味

「夏日潮菜」繽紛登場 每道只要480起

By 台灣英文新聞
2023/06/21 11:10
台北凱達大飯店

台北凱達大飯店

日頭逐漸赤炎，在這悶熱到容易讓人煩躁的季節，盛夏餐食就是最好的治癒。台北凱達大飯店3樓的家宴中餐廳，今年夏天推出一系列新時令、新吃法的「夏日潮菜」，除了有清爽、開胃、繽紛等夏日元素，再加入一點出奇不意的驚喜，翻轉對夏日美食的刻板印象，為美食愛好者們匹配夏日新奇濃烈的驚艷味覺。家宴中餐廳之6道「夏日潮菜」繽紛登場，活動時間即日起至8月31日止，夏季期間限定，每道480元起。

持續探索創意料理的家宴中餐廳行政主廚戴于益，今年夏天翻玩中菜新滋味，精彩演譯6道「夏日潮菜」，帶給饕客們一個不一樣的夏天！首推有夏日消暑美顏湯之稱「衝浪豆漿斑魚片」，將豆漿與秘製高湯熬煮成圓潤甜滑的湯汁，沖入盛裝滿滿石斑魚片的鍋內，魚片瞬間如同在豆漿海中衝浪般跳躍翻滾，故以其命名。蓋鍋再以沙漏計時浸泡兩分鐘，低溫舒肥保留魚片的鮮嫩美味。搭配脆米、油條、櫻花蝦…等配料，創造出平衡又有層次的迷人滋味。五彩繽紛且具有祝福含意的鮮蔬沙拉撈拌菜「松露撈拌燻鮭魚」，如粵菜中象徵風生水起好運來「撈魚生」，香氣濃郁的煙燻鮭魚化身為盛開的玫瑰花，佐以義大利夏季松露醬，淋上口感清新微酸的油醋醬，十分清爽又開胃，適合與親朋好友一起來「撈啊撈啊撈」！

展現獨特夏日滋味的「黃椒醬焗龍膽」，精選富含膠質、肉質Q彈鮮美的龍膽石斑，黃燈籠辣椒醬與美式酸黃瓜為基底醬汁，以清蒸的烹調手法一同蒸煮，魚肉與吸飽湯汁的軟嫩豆腐一起入口，微辣鮮爽的風味完美交融，吃一口彷彿夏天帶來的粘膩和不快都被一掃而空。另外同步推出的還有「糯米椒薑米子排」、「秋香火龍牛仔粒」、「櫻花蝦油醋嫩菠菜」，都是盛夏饕客們值得期待的新潮味！

更新時間 : 2023-06-21 15:01 GMT+08:00

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