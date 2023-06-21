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福華夏季旅展！「2900聯合住宿券」21折限時開搶 暑假爽住全台玩透透

By 台灣英文新聞
2023/06/21 11:04
台北福華大飯店提供

台北福華大飯店提供

台北國際夏季旅展將於7月14日至7月17日盛大開展，台北福華看準暑假出遊熱潮，推出2,900元福華連鎖飯店住宿券，兩人入住含早餐，平均一人不到1,500元即可全台福華玩透透，台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁福華，一券全台走透透。台北福華也推出多樣旅展限定好康，包含台北福華大飯店單店住宿券，入住加贈千元美饌抵用金。年年熱銷餐券商品，多款中西饗味餐券下殺最低61折起。即日起至台北福華外賣櫃搶先開賣多款美饌饗味餐券，7月5日起線上同步開賣住宿券及餐券。

近期出國貴森森，福華集團體貼國人最愛CP值高的暑假小資旅遊，推出下殺不到3折，每張2,900元全台連鎖飯店住宿券，若搭配買十張再贈一張，享有21折超殺優惠，積極搶攻暑假出遊客，無論在熱鬧非凡的台北東區血拚，或在溪頭風光旖旎的森林大嗅芬多精，一券在手，即可規劃專屬行程玩轉全台灣。也可選擇台北福華3,900元單店住宿券，入住每晚加贈1,000元美饌抵用金，35折即可入住五星級飯店，住宿美饌一次搞定。

今年餐券則有高人氣餐廳「蓬萊邨/ 江南春/珍珠坊中式四人合菜餐券」，旅展期間只要2,999元(買5贈1)，無論江南春全新上市掛爐烤鴨六吃、蓬萊邨經典台菜，或珍珠坊精緻粵菜都能享受到，並另有「中式十人桌菜券」，每張只要13,888元，同樣可擇一享用台北福華人氣中餐廳，適合公司團體宴客或親友聚會需求，享買10贈1優惠；此外，還有消費者佳評如潮之「彩虹座通用自助餐券」，每張只要 1,099元，買10張贈1張，大啖中西百匯吃到飽，彩虹座以隨季節更換主題料理聞名，超過70道中西美饌輪番上陣，令人垂涎。吃到飽餐券還有「珍珠坊港點粵菜任你選餐券」，只要950元即可數十道港式珍饈吃到飽。各式美饌折扣誠意滿滿，絕對超值。

其他好康還有旅展現場單筆消費不限產品品項，滿3,500元贈送福華手機扣環乙只。福華集團為您打造吃喝玩樂一次滿足的愜意餐飲旅宿體驗，2023年7月14日至7月17日世貿一館B730攤位福華大飯店，千萬別錯過！

更新時間 : 2023-06-21 15:01 GMT+08:00

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