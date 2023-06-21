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老饕別錯過！金茂宜咖啡台北開幕 喝到世界頂級100% KONA！

By 台灣英文新聞
2023/06/21 11:01
（左至右）原創品味謝新建、金茂宜創辦人謝佳恩、美國駐台夏威夷辦事處處長雷均先生、AIT農業貿易處處長Ms. Emily Scott、謝素真...

（左至右）原創品味謝新建、金茂宜創辦人謝佳恩、美國駐台夏威夷辦事處處長雷均先生、AIT農業貿易處處長Ms. Emily Scott、謝素真...

根據國際咖啡組織（ICO）的資料統計，2021年世界每人平均喝咖啡杯數為126杯，台灣則有186杯，遠高過於世界平均數。說到咖啡則不得不提，在台灣有個深耕咖啡豆與連鎖咖啡館十多年的品牌金茂宜咖啡，唯一獨家代理亞洲區美國國寶咖啡KONA而受到矚目及咖啡迷喜愛，並選在昨（19）日正式宣布攻佔永康商圈，成立台北第一家金茂宜咖啡旗艦店，預計將掀起永康街一級咖啡戰區的新熱潮。

美國國寶咖啡 100%KONA 金茂宜亞洲獨家代理

世界頂級咖啡100% KONA產於夏威夷、栽種在火山斜坡上的稀罕品種，被認為是「具有最完美外表」的咖啡豆，味道香濃、甘醇，帶有葡萄酒香、果香和肉桂香的混合香氣，風味極為特殊。每顆KONA咖啡豆經過人工採收，再由美國農業部和夏威夷州政府全程管控種植、採摘、烘焙過程以確保品質，故年產量只能佔整個KONA咖啡豆的4%~5%，非常罕見。

金茂宜咖啡自2001年成為夏威夷官方認證後，將100%的KONA咖啡引進亞洲並在台灣開首家店。23年來紮根在中國各地，而台北永康街的旗艦店投入更多心力、躍升為「藝術咖啡館」，與紮根永康街30年的知名品牌『原創品味服飾』合作。做了一輩子咖啡的創辦人謝佳恩先生，遇見原創品味創始人謝新建、謝素眞兄妹與晝家兼設計師謝明德先生，擦撞出藝文火花，讓品味咖啡更多了一股藝術氣息。

來到金茂宜咖啡最不容錯過的當屬最正宗的經典冰滴咖啡，採用荷蘭式滴濾器，每分鐘48滴25人份需費時四小時再放入零下4度C發酵等四小時，八小時工序萃取出的濃郁純粹之味，口感多層次，紅酒、果香及香料香氣層層堆疊，滿足味蕾的極端感受，每天只限量供應，手捧去年全美世界冠軍超級藝妓KONA手沖咖啡或香醇奶香的澳白咖啡，搭配西式早午餐、三明治或是特殊配方的菌種發酵麵團所手作的Pizza，讓咖啡成為生活中最療癒的靈魂伴侶。

老饕別錯過！金茂宜咖啡台北開幕 喝到世界頂級100% KONA！

金茂宜的經典冰滴咖啡經過八小時工序製成，每日限量。（金茂宜提供）

老饕別錯過！金茂宜咖啡台北開幕 喝到世界頂級100% KONA！全日供應的星級主廚早午餐。（金茂宜提供）

在金茂宜咖啡台北旗艦店的開幕式上，AIT農業貿易處處長Ms. Emily Scott,，以及美國駐台夏威夷辦事處處長 雷均先生皆到場祝賀。夏威夷辦事處雷處長特別表示：「夏威夷州是全美國五十個州當中，唯一有出產咖啡的州，因此夏威夷州政府特別重視與台灣的合作，不僅100% KONA咖啡皆有咖啡協會的認證，也因金茂宜二十三年來對咖啡的專業與品質堅持而持續長期合作。希望未來能透過頂級KONA咖啡的推廣，更進一步宣揚夏威夷文化。」

下次來到永康街，在品嚐牛肉麵及冰品之餘，可別忘了來金茂宜咖啡駐足停留、細細品嚐生活中的美好，欣賞藝術畫作或是到網美打卡牆為生活留下紀錄。開幕期間到6月底在Google打卡，還有買一送一的活動喔～講究咖啡的您，快揪三五好友相聚吧！

老饕別錯過！金茂宜咖啡台北開幕 喝到世界頂級100% KONA！美國駐台夏威夷辦事雷均處長頒發金茂宜咖啡創辦人謝佳恩KONA咖啡推廣感謝狀。（金茂宜提供）

更新時間 : 2023-06-21 15:01 GMT+08:00

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