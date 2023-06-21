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【香港澳豐集團倒閉】全台灣1.3萬人受騙、累計金額逾2千億　北檢第2波搜索約談10人

➤據悉目前全台灣受害者超過1.3萬人，最高的單一受騙金額高達新台幣2.1億元。➤由於澳豐基金曾傳出以年報酬率8%吸引不少投資人搶進，外界高度關注澳豐暴雷是否衝擊國內投資人及上市櫃公司。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/21 11:51
澳豐金融集團倒閉受害人，20日在民眾黨立委賴香伶（右2）與律師陳君沛（左）、洪士傑（左2）陪同下，在立法院舉行記者會。中央社

澳豐金融集團倒閉受害人，20日在民眾黨立委賴香伶（右2）與律師陳君沛（左）、洪士傑（左2）陪同下，在立法院舉行記者會。中央社

延伸閱讀: 澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）澳豐金融集團5/27倒閉，造成台灣大約1.3萬投資人受害。檢調獲報，指兆富公司涉非法在台銷售澳豐基金，昨天(20日) 發動第2次搜索，約談10人到案，今天(21日) 凌晨諭令3名業務主管以50萬元交保。

檢調獲報，兆富曾姓董事長於民國108年起涉嫌以兆富財富管理顧問公司非法銷售澳豐基金，前案經一審的台北地方法院判刑2年3月，仍持續在台非法銷售基金，初步估計在台受害人損失約1000萬多美元，換算約新台幣3億多元。

台北地檢署8日展開首波搜索，指揮調查局台北市調查處兵分多路搜索，並約談曾男等人後，認為曾男等人涉犯證券投資信託及顧問法，諭令曾男新台幣60萬元交保，其餘被告分別以10萬元至50萬元不等金額交保。

北檢昨(20日)再度指揮台北巿調處搜索17處，預計訊問被告10人，包括顏姓、張姓、鄭姓業務主管3人，其餘為行政、會計、資訊等人到案說明。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令顏姓等3名業務主管以50萬元交保，林姓、陳姓員工以20萬元交保，其餘員工則請回。

昨天(20日) 澳豐金融集團倒閉受害者在立委陪同下舉行記者會，坦言集團倒閉至今仍追索無門，求助公部門卻獲得消極回應。立委呼籲，檢調應盡速調查犯罪所得流向 ，有助受害者提起訴訟。

公司登記在賽普勒斯的澳豐金融集團（Ayers Alliance Group）近日在官網發布公告，聲明自願放棄作為投資公司運營的授權，形同倒閉由於澳豐基金曾傳出以年報酬率8%吸引不少投資人搶進，外界高度關注澳豐暴雷是否衝擊國內投資人及上市櫃公司。

台灣民眾黨立委賴香伶20日陪同澳豐基金受害者D先生（化名）、嘉德法律事務所律師洪士傑、沛然律師事務所律師陳君沛舉行「政府無能，放縱國際龐氏騙局在台20年— 香港澳豐基金來台割韭菜超過2000億元」記者會。

D先生表示，澳豐金融集團在海外成立許多基金，但他們所有投資款項都匯到海外，導致澳豐出事後資金輕易遁逃；許多投資人投入退休金與成家基金，但集團倒閉至今仍追索無門，民間自救會雖曾委請駐外單位、金融監督管理委員會協助，但獲得的回應都相當消極。

綜合民視新聞與中央社報導，D先生表示，就他所知，目前全台灣受害者超過1.3萬人，最高的單一受騙金額高達新台幣2.1億元，累計受騙金額高達2000億元。

賴香伶說，澳豐基金爭議是橫跨10餘年的大型國際詐騙，根本不是投資糾紛，金管會早於2015年就接到檢舉，卻未有積極作為，導致涉案基金規模由百億擴張至千億，受騙者也越來越多。

中央社引述賴香伶指出，受害民眾求助無門，心情可想而知，盼受害者勇敢站出來，呼籲檢調應盡速調查犯罪所得流向，協助受害者提起訴訟。

陳君沛律師表示，目前接獲不少受害者委託，但資訊仍遠不足夠拼湊基金的架構全貌，盼受害者能夠一起站出來，呼籲政府提供相關協助。

民視新聞引述律師洪士傑表示，「我們政府在112年度，由行政部來頒布所謂的，新世代打擊詐欺策略的行動綱領，編了4千多萬，是不是政府都無能為力，我想這個部分也不盡然。」

【香港澳豐集團倒閉】全台灣1.3萬人受騙、累計金額逾2千億　北檢第2波搜索約談10人

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更新時間 : 2023-06-21 15:01 GMT+08:00

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