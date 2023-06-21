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端午應景吃粽子 沾醬鈉含量高達700毫克 台灣營養師教你如何輕鬆做醬、健康吃

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/21 10:33
端午節將至，不免要吃個幾顆來應景一下，不過各式五花八門、口味繁多的粽子的熱量皆不低。

端午節將至，不免要吃個幾顆來應景一下，不過各式五花八門、口味繁多的粽子的熱量皆不低。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）端午節將至，不免要吃個幾顆來應景一下，不過各式五花八門、口味繁多的粽子的熱量皆不低，營養師建議，將粽子當成正餐吃，才不會額外攝取太多熱量；而粽子常搭配沾醬食用，如甜辣醬、辣椒醬等，含鈉量不容小覷，建議利用天然食材風味，自己在家做「蔬果酸辣醬」，降低鈉的攝取量健康又少負擔。

端午應景吃粽子 沾醬鈉含量高達700毫克 台灣營養師教你如何輕鬆做醬、健康吃取自營養師Emma臉書粉絲專頁。

劉雅惠（Emma）營養師解釋，粽子分成北部粽跟南部粽，由於北部粽的糯米會先用油炒過，配上蛋黃跟五花肉再蒸熟，熱量較南部粽高，每顆大約500-600大卡；南部粽則是使用生米拌醬汁，加上花生、肉等配料，最後水煮，熱量較低約400-500大卡。

不管如何，肉粽的熱量均不低，建議一天一顆，並當成正餐吃，避免額外攝取太多熱量，反而造成超量造成負擔，或者跟家人一起分食。

此外，粽子裡僅有少量的菜脯，纖維質不足，建議選擇五穀雜糧米包的粽子，增加營養價值及纖維，也可以額外增加一盤蔬菜。

沾醬方面，劉雅惠提醒，糯米大多有用醬油拌炒過，餡料也都經過調味，其實鈉含量已經不低，直接吃就會有味道，想搭配沾醬建議用小碟子沾著吃，不要直接倒一堆到粽子上，避免鈉超標。

台北市立聯合醫院松德院區營養師表示，市面上常見的沾醬如甜辣醬、辣椒醬、醬油膏、蕃茄醬等，平均1湯匙鈉含量約300-700毫克，建議民眾利用天然食材，自己在家DIY製作「蔬果酸辣醬」，平均1湯匙僅含32毫克鈉，風味獨特又對味，簡單製作又健康。

端午應景吃粽子 沾醬鈉含量高達700毫克 台灣營養師教你如何輕鬆做醬、健康吃

若要自己動手包粽子，台北市衛生局提醒要審選食材，粽葉建議選擇無破損、乾燥，清香無刺鼻味，並以冷水浸泡半天後用布或海綿擦拭乾淨再使用，以及選購完整飽滿、粒型均一、有光澤的米粒，除了糯米外亦可選用全榖雜糧，除較易消化外，可攝取到膳食纖維、植化素及維生素等。

而粽子配料中含鈉較高的食材，如醃製的蘿蔔乾，可改用香菇及其他新鮮菇類或木耳等食材替代；鹹蛋黃可用鵪鶉蛋取代，減少納的含量同時不失美味又健康。

由於糯米支鏈澱粉高，容易引起消化不良、胃脹…等等，劉雅惠建議民眾在中午之前吃肉粽，避免晚上「胃嘟嘟」不舒服，引起睡眠障礙，餐後可以選擇奇異果、鳳梨、木瓜，含有酵素幫助消化。

端午應景吃粽子 沾醬鈉含量高達700毫克 台灣營養師教你如何輕鬆做醬、健康吃

取自營養師Emma臉書粉絲專頁。
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