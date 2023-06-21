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若爆發台海戰爭 民調：澳洲人支持「有限度」馳援台灣

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/21 10:02
2022環太平洋軍演，澳洲兩棲突擊艦坎培拉號（圖／美聯社）

2022環太平洋軍演，澳洲兩棲突擊艦坎培拉號（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）倘若兩岸不免一戰，在印太具關鍵地位的澳洲願意協防台灣嗎？民調顯示，澳洲人支持對中國施加經濟制裁、對台灣提供武器，甚至派海軍阻止共軍封鎖台海的意圖，但，出兵免談。

路透報導，澳洲外交智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）21日發布的民調顯示，82%受訪者支持與美國安全結盟，但四分之三的人卻也坦言，這意味澳洲人將被捲入戰爭。

約64%的民眾相信，美中在台海開戰是「嚴重威脅」，較兩年前人數多了一倍。在68%的民眾眼中，網路攻擊仍是最大威脅。

智庫的公共意見主任Ryan Neelam指出，此次民調顯示，澳洲人雖挺台灣，卻不想成為地面衝突的一角。「若出現台灣遭受軍事威脅、美軍涉入作戰的情況，澳洲人會想採取行動援助台灣，如接受難民、提供軍備物資，甚至出動海軍，但若談到派遣部隊，澳洲人恐怕不太樂意。」

其中，80%支持接收台灣難民，76%支持對中國進行經濟外交制裁，64%支持供台軍備，61%支持派海軍阻擋共軍封鎖台海。僅42%支持派澳洲軍人協防台灣。另有87%的人憂心，中國可能在太平洋島國建立軍事基地。

作為彼此的重要貿易夥伴，這項民調也反映了澳中關係趨穩，56%認為重啟雙邊外交接觸有利國家利益。不過，在澳洲人心中，中國仍是難以信任，僅15%相信中國能成為負責任的國際一員。
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更新時間 : 2023-06-21 15:00 GMT+08:00

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