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台灣糯米故鄉在彰化　主流品種「台中秈糯2號」具抗病蟲害

台中農改場：糯米因直鏈澱粉含量低、米質軟黏，具備與一般食米不同的加工適性，故以加工形態來豐富米食文化。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/21 09:24
台灣糯米故鄉在彰化　主流品種「台中秈糯2號」具抗病蟲害

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）粽子是國人對端午節的記憶，在百家爭鳴的粽子市場中卻很少有人關注到其最關鍵的食材-糯米。台中農改場今(21)日表示，國內糯米最大的產區即在彰化縣，主流品種是「台中秈糯2號」具備高產、碾米品質佳及病蟲害抗性佳等特性，是國外進口糯米所無法取代。

台中農改場指出，糯米因直鏈澱粉含量低、米質軟黏，具備與一般食米不同的加工適性，故以加工形態來豐富米食文化。糯米品種依米粒形狀可分為長糯（秈型）與圓糯（稉型）兩種，長糯在蒸煮後仍能維持口感、米粒完整不致軟爛，適合製作肉粽、米糕、油飯。圓糯因米質更為軟黏，普遍被磨成糯米粉製作湯圓、麻糬、紅龜粿。

國內糯稻栽培面積約9千至1萬公頃，以長糯栽培為主，約佔糯稻總面積的2/3，而長糯主要產區位於彰化縣，栽培面積約3千至3千5百公頃，並以福興鄉、埔鹽鄉及秀水鄉佔最大宗，約佔全臺長糯栽培面積的30%，可謂台灣糯米的故鄉，當地也以糯米作為鄉鎮發展特色，舉辦糯米文化藝術節等活動推廣在地米食與文化。

台中農改場強調，目前彰化縣長糯栽培主流品種為該場育成的「台中秈糯2號」，也是國內唯一的長糯優良水稻推廣品種，具備高產、碾米品質佳及病蟲害抗性佳等特性，所製成的米食保留扎實黏彈的口感與米香，是國外進口糯米所無法取代。

為了維持農友生產長糯的純度，該場歷年來均以無償推廣方式提供台中秈糯2號原原種子以維持水稻良種三級繁殖制度，另也與全臺最大糯米契作業者合作，推廣該品種的整合性病蟲害管理及合理化施肥技術，使農友都能生產出最健康優質的長糯米。此外，該場也因應氣候變遷對長糯的影響，以降低高溫造成之減產及減少新興病蟲危害為目標，進行品種選育，期使長糯產業持續在臺灣永續經營。

台中農改場最後表示，糯米是國人重要的米食加工原料，近年受到氣候變遷的影響與國外進口糯米的競爭，栽培面積逐年下降。但相對國外進口糯米口感軟爛與無米香，國內生產之糯米外觀潔白、蒸煮後仍能維持Q彈口感且具備米香，是國外進口糯米無法取代的，建議民眾在端午佳節品嚐粽子時，選擇米香十足且Q彈的國產好糯米。

台灣糯米故鄉在彰化　主流品種「台中秈糯2號」具抗病蟲害

「台中秈糯2號」為國內主流的長糯品種，也是唯一長糯的推廣品種，栽培地區以彰化縣、台南市與雲林縣為主。（照片由台中農改場提供）
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更新時間 : 2023-06-21 09:38 GMT+08:00

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