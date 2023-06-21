更新【台灣MeToo】藝人炎亞綸無預警現身「耀樂」記者會道歉　哭喊「絕沒強迫違反意願」

更新時間: 2023-06-23 13:21

首次發稿: 2023-06-23 10:10

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 多家電子媒體報導，耀樂今（21）日中午12時召開記者說明會，他說只希望這件事能夠善了, 關於炎亞綸的工作等, 他不想再參與。

網紅耀樂（左）20日發文指控藝人炎亞綸（右）擅自偷拍兩人私密影片，導致2018年發生私密影片外流事件，21日更舉行記者會說明事件經過；炎亞綸突然現身道歉，對耀樂深深鞠躬後便快閃離開。中央社

網紅耀樂（中）指控藝人炎亞綸未經同意拍攝兩人私密影片，21日舉行記者會，希望炎亞綸針對拍攝且散布未成年私密影片說明清楚。中央社

不料記者會才開始不到30秒, 耀樂剛好說到當年他才16歲, 炎亞綸突然無預警來到現場兩次90度鞠躬,向耀樂公開致歉，讓耀樂爆哭、崩潰趴在桌上。

根據三立新聞直播畫面, 在炎亞綸道歉的2分鐘時間內, 耀樂都沒抬起頭來。直到炎亞綸離開現場後, 司儀宣布事出突然, 耀樂必須先休息10分鐘緩和情緒。

TVBS報導，炎亞綸道歉完火速離場，痛哭流涕喊：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」

稍後耀樂重新舉行記者會, 敘述他和炎亞綸認識的過程。他表示正是基於信任, 才會發生後續種種不堪的事情。

耀樂說他也想對其他受害者說, 世界上有很多人善於操弄, 揭人傷疤, 他在親朋好友陪伴下熬過難堪的時光, 也希望其他受害者能從傷痛中走出來。

耀樂表示, 他今天召開記者會主要是不滿炎亞綸的臉書回應, 希望炎亞綸正視他所提出的問題。他想請炎亞綸說明，這5年到底調查了什麼，「還是影片就是你流出的？不管怎樣，拍攝未成年私密影片就是違法的，這是不變的，不要混淆視聽。」尤其在私密影片事件發生後，他被迫休學，努力沉澱、說服自己沒什麼，卻發現很多傷疤沒辦法因時間消失，會成為心中一輩子的痛。

耀樂表示，他在2017年、16歲時認識炎亞綸，很景仰也很信任對方，但2018年炎亞綸卻首次違反他的意願，強迫進行性行為。

藝人炎亞綸遭網紅耀樂爆料未經同意拍攝私密影片， 甚至導致外流，耀樂（左）21日舉行記者會說明，並 回答媒體提問。 中央社

耀樂回憶，當時炎亞綸在中國橫店工作，自己隻身過去探班，沒有其他人能幫助，也無法逃離現場，「我只能催眠自己，這一切都是成年人在交往期間，自然而然會有的過程，只是我當時還小還不懂」。

至於私密影片偷拍事件則發生在炎亞綸台北天母家中。中央社引述耀樂指出，看到對方拿起手機拍攝時，他堅定對炎亞綸說不要，對方也承諾不會錄影。結果2018年中秋節前夕，他就收到無數網友私訊看到他的私密影片。

耀樂強調，當時只有與炎亞綸發生過關係，當自己向對方質問什麼時候偷拍、為何會外流時，炎亞綸只回答不知道為什麼會發生，手機送修被有心人士盜取影片，直到5年後的昨天，依舊還是回應手機送修意外。

網紅耀樂20日指控藝人炎亞綸未經同意拍攝兩人私密影片，後導致外流，21日舉行記者會準備說明事件經過，炎亞綸（中）卻突然現身記者會現場。中央社

耀樂表示，近期終於高中畢業，這1、2年人生彷彿步上軌道好轉，「造成傷害的當下，我年紀太小，很少人願意伸出援手幫助我，我很徬徨無助，近期才有勇氣站出來，我不知道有沒有更多受害者，被他做這樣的事，如果我都不站出來，誰會有勇氣？」

耀樂強調，就算是情侶，也要有性自主權，要尊重彼此身體，「不是另一半說想要，就得必須給」。至於是否對炎亞綸提告，耀樂表示，「這部分還在跟律師討論」。

另一方面，台東縣政府今天(21日) 宣布撤銷炎亞綸8月28日熱氣球嘉年華活動閉幕壓軸演出。

台東縣政府今年國際熱氣球嘉年華活動，8月28日閉幕光雕晚會，原主打炎亞綸壓軸演出，廣印海報宣傳。

不過台東縣政府交通及觀光發展處遊憩科長劉奇朋今天接受媒體聯訪表示，交觀處一早就透過合約廠商，連絡炎亞綸本人和經紀人，卻都連繫不上。

劉奇朋表示，基於熱氣球活動配合演出的藝人都需要健康形象，上午已經決定撤銷炎亞綸的演出，並再尋覓其他藝人。

首次發稿: 2023-06-23 10:10

藝人炎亞綸坦承曾是「糟糕的人」疑因手機送修、私密影片外流

(圖/炎亞綸檔案照片, 取自臉書)

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 藝人炎亞綸5年前被爆曾劈腿3男，事後炎亞綸PO文道歉，坦承沒處理好私生活，當時也被爆出炎亞綸跟抖音網紅冥漾有不雅影片流出，但都未經證實。不料5年後的今天，已改名「耀樂」的冥漾，突然在IG與臉書同步爆料稱: 當年不雅影片都是真的，而他與炎亞綸交往時, 才剛滿16歲。

「耀樂」在爆料文指出, 當初A、B、C三男一起指控炎亞綸劈腿時，他選擇不要站出來，甚至提前警告炎亞綸跟經紀人為這件事做好準備，卻被炎亞綸用幾萬塊打發他......

我甚至還提前約你經紀人榆晨姊出來講這件事情

在西門町旁邊的咖啡廳

要你們提前做好準備，不希望你受到傷害

結果這份愛換來的是拋棄

看我很乖就選擇當一個垃圾丟在一旁



甚至在我影片被流出來的時候，你還跟別人說，我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我⋯我真的不知道該怎麼處理⋯

以上全部都有對話紀錄跟證據⋯唉

(上圖為「耀樂」部分爆料內容)

炎亞綸三小時後在臉書PO文回應, 全文如下:

謝謝耀樂願意說出來，讓我有機會面對心裡一直很害怕的不定時炸彈。對於過去的自己我並不覺得驕傲，在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法。因為我是戀愛腦，一旦進入一段感情就會失去自己。

當時和耀樂的交往是我相當珍惜的一段感情。在台北唸書不容易，所以當時幫他找了房子，並支付房租，這就是我會做的。也因為時常需要出國工作，聚少離多，我也會支付機票讓他來找我，一切都是情侶間應該有的樣子。

交往過程中必然有爭吵，必定有出言不遜的時候，人在感情中總不會都是完美無瑕的，尤其是當時習慣在戀愛裡扭曲的自己。當時的我疏於溝通，也疏忽了太多事情，沒有能力也沒有智慧好好處理分手。

對於這樣不成熟的自己，很謝謝耀樂並沒有因此跟我斷絕往來。我們一直都有斷斷續續的聯絡，給予彼此支持。我們上次聯絡是去年2022年9月，你請我幫你宣傳一項投票活動，身為一個朋友，我當然很自然地答應了。

2018年，週刊事件爆發，同時間有許多我的私密影像在網路上被流傳，但那些並不是我主動外流的——這些照片影片，當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機的時候被外流的。為此，我也以當時最大的能力，請律師協助下架影片。

這些在網路上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨著我。那段沉濳的時間，認真的檢視自己的問題、缺點，決心要讓自己成為一個更好的人，而這些身上的傷疤和醜陋會跟著我一輩子，這一點我非常清楚，也不曾美化或逃避。

要我重新面對一次當年面對過的錯誤，我心甘情願，因為這些都是我，沒有這些也不可能讓我大徹大悟。

這件事是我自己個人感情處理不好的結果，再次跟大家說一聲對不起，做了一個最為糟糕的示範。我曾經是個很糟糕的人，所以我花了許多時間，不斷的尋求幫助，參與各種諮商與課程。

我知道我該面對、不逃避，直接看著自己腐爛的內在才能將腐肉清除，面對自己的扭曲才能將扭曲導正。

如今，即便是面對各種的訪問，我也從來都是帶著我珍惜重生的這份感激往前走，努力完成能完成的目標。

我是真心悔過、誠心面對自己，不想再辜負自己，辜負給過我溫暖和關心的每一個人，這就是現在的我。

如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。

吳庚霖 (此署名為炎亞綸本名)

【台灣MeToo】藝人炎亞綸坦承曾是「糟糕的人」疑因手機送修、私密影片外流