Netflix韓劇「獵犬」超真實動作戲　拳擊手禹棹煥、李相二聯手消滅惡毒高利貸

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）「獵犬」在經歷主演之一金賽綸酒駕事件退出劇組後，被迫修改劇本，停拍一個月，播出時間也無限期延長，最終終於在本月順利上線，並在短短的三天內榮登當周全球非英語類節目第2名。

「獵犬」描述兩名年輕拳擊選手意外捲入了高利貸間的風波，兩人攜手打擊惡毒高利貸，俐落的打架身手十分痛快人心，劇情也安排得十分緊湊，毫無冷場感。另外，劇中時代背景為新冠肺炎爆發時期，人人皆須戴著口罩，店家客人大減等等，描繪出了些疫情所造成的影響及引發的問題。

禹棹煥飾演金建優，曾在新人王之戰中獲得冠軍，媽媽經營一家咖啡廳，但因遭話術而誤向惡劣高利貸-微笑資產借錢，後來因還不出錢而遭砸店，禹棹煥為救媽媽一人打趴了約10名高利貸手下，但最後仍不敵大魔王，被微笑資產老闆（朴星雄 飾）在臉上劃下一道很長的刀傷。

李相二飾演洪偶真，和金優建於拳擊比賽中認識，個性活潑外向，在得知禹棹煥家裡情形後，想盡辦法、用盡人脈替禹棹煥解決問題，最後兩人一同到了崔社長（許峻豪 飾）的底下工作。

朴星雄飾演微笑資產管理的老闆金明吉，為了錢能做盡任何壞事，總是透過許多惡劣手段獲得資金。

崔社長曾為高利貸界的傳奇，後來決定金盆洗手，無息借錢給生病需治療卻沒錢的人，與車賢珠（金賽綸 飾）形同家人，建優與偶真一起來道崔社長底下工作後，他們決定一起消滅微笑資產。

「獵犬」劇中有著大量的動作戲，與近期上映、同樣以動作戲為主的韓國電影「犯罪都市」相比，馬東石是以石錘般的重拳打擊壞人，而「獵犬」中的主角們則是較為輕快、敏捷，但相同的是，兩部劇都十分刺激、緊張、痛快。