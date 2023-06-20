中華電信展示網路韌性及5G創新應用協助馬祖觀光產業升級

數位發展部今（19）日於馬祖地區舉行「 電信普及成果與推動數位創新應用服務」活動， 中華電信受邀展示離島網路韌性。除了透過「海、陸、空」 完整的多重網路備援（海纜、微波與衛星） 連接台灣本島與離島強化網路韌性，亦搭配WebAR數位導銷的實 際落地應用，用5G創新技術支援馬祖在地觀光推廣。

中華電信秉持著資通訊本業的特質與核心專業技能，讓離島偏鄉數位無落差提供穩健的寬頻通訊服務， 持續以實際行動投入資源於馬祖離島地區。佈建「海、陸、空」 多重網路備援，以網路代替馬路， 讓離島民眾與本島居民一樣享有寬頻通訊服務；並以5G落地應用， 協助在地觀光產業創新，開發潛在客源。

在連江縣政府積極推動下，馬祖近年以爆紅全球的藍眼淚、 四鄉五島的海洋生態美景及獨特的戰地人文歷史風情， 成為國人旅遊熱點，讓許多馬祖旅台鄉親和第二代返鄉， 紛紛投入觀光產業與民宿經營，帶動連江縣人口增長。 而中華電信深耕馬祖地區電信服務經營，就是在地商家最好的後援。 除了民宿必備的光纖網路，更與南竿、北竿、東引、 莒光各知名民宿合作，提供輕量化WebAR應用導覽服務。 民眾只需透過Web AR民宿立牌，即可以快速了解民宿資訊， 民宿業者也能在各旅遊展時透過AR應用技術來展現民宿特色， 以有趣的AR體驗加深民眾的印象。

隨著旅遊旺季到來，觀光景點行程規劃、專業嚮導之深度導覽， 皆需仰賴人員對當地的豐富知識及內涵。使用中華電信WebAR馬 祖景點地圖小卡，簡單透過5G AR應用快速了解各區域的熱門景點背景知識， 而且貼心設定導航位置，輕鬆且深入的暢遊馬祖。 縣長王忠銘更熱情扮演代言人，以縣長AR數位分身迎接活動貴賓， 介紹馬祖在地特色及活動網站。為服務眾多遊客， 即日起景點地圖小卡可在馬祖的機場、港口、馬祖民俗文化館、 南竿遊客中心供民眾自由索取。

中華電信董事長郭水義表示， 中華電信積極配合政府電信普及服務政策，長期致力於偏鄉、 離島之寬頻與行動建設，以縮短城鄉數位落差， 讓馬祖地區軍民可以透過網路與世界接軌， 並利用網路建構各類的網站及促進數位科技行銷與應用， 拉近了馬祖與外面世界的距離，消除城鄉資訊接收的差距。 藉由這次於馬祖展示5G WebAR 數位導銷的落地應用， 期許能讓更多人體驗更豐富多元的馬祖及其獨特的魅力。 讓數位建設所帶來之機會紅利為所有國人所共享， 馬祖地區居民通信權益更有保障，從而促進當地教育、 健康照護與經濟觀光發展，提升生活品質。

中華電信於「電信普及成果與推動數位創新應用服務」活動展示網路韌性強化及5G創新應用。（照片由中華電信提供）

中華電信郭水義董事長表示，藉由5G創新技術WebAR 數位導銷落地應用，協助馬祖在地民宿、景點數位行銷，帶動觀光旅遊產業升級。（照片由中華電信提供）