全民挺棒球 一起做公益！台灣集保結算所捐助澎湖少棒隊

集保結算所於6月17日下午舉辦「全民挺棒球公益活動」，活動邀請到澎湖縣講美國小棒球隊參加，13位小球員在樂天桃猿球團的帶領下，興奮地參觀樂天桃園棒球場，並與偶像球員近距離互動，最後也觀賞中華職棒樂天桃猿與中信兄弟的比賽，希望藉由親身體驗臺灣的最高棒球殿堂，鼓勵小球員努力不懈、勇往直前的實現棒球夢想。

當天活動在樂天桃園棒球場舉行，集保結算所為了響應全民挺棒球運動，特別在活動現場擺放「全民挺棒球、一起做公益」主題看板，邀請現場球迷於看板貼上棒球造型貼紙，代表全民挺棒球的支持，球迷踴躍參與，集保結算所也同時捐助講美國小棒球隊訓練經費。

集保結算所總經理陳德鄉表示，講美國小是澎湖縣典型的迷你小學，全校學生數僅30餘人，棒球隊21人，在王長壽教練的帶領下，講美少棒隊橫掃全國大大小小少棒錦標賽，與其他少棒強權抗衡，且在2002年講美國小勇奪第二屆亞洲少棒錦標賽冠軍，被譽為「講美少棒傳奇」。公益活動當天，主辦單位特別邀請講美棒球隊當家投手歐子喬擔任開球投手，王長壽教練擔任捕手，象徵臺灣棒球的世代傳承。

集保結算所響應金管會的金融公益政策，推動ESG與紮根體育基礎活動，長期關心偏鄉地區教育發展，其中支持國內基層體育運動發展，除了棒球運動外，同時還贊助射箭、羽球、足球、競速滑輪等運動項目，另外也善用本業資源推行「財金智慧教育推廣」及「一校一關懷」等計畫，全面提升偏鄉孩童學習環境和品質。此次挹注澎湖講美國小棒球訓練資源，期讓每位球員提升球技，勇敢築夢，未來大放異彩。