新北市111學年度畢業生市長獎共4,493人獲表揚！侯友宜：新北學子在地就學　成績傲然

新北市教育局今(20)日在新北市政府舉行111學 年度畢業生市長獎頒獎典禮，頒發高中職組及國小組(板橋、 土城及樹林區)共計1470位學生， 侯友宜市長親自出席頒獎典禮，勉勵及祝福得獎學生優秀表現，並與 獲獎學生一一合影。

市長侯友宜表示，新北學子在地就學成績斐然， 許多獲獎者就近選讀新北市學校，三年過去，成就傲人，再次證明， 「只要放對位置，人人都是天才」。 今天很開心能親自祝福每一位學生， 每位獲獎學生在學表現及特殊才能都足為大家的楷模， 也期許同學們在邁向下一學習旅程時，能秉持過去學習階段的努力， 持續精進並修養品德，成為新北市的耀眼之星。

永平高中吳長紘為新住民子女，自該校國中部畢業後，以33.6的 會考成績選擇留在高中部就讀且為該校榜首， 本年度更以繁星推薦錄取第一志願－ 國立陽明交通大學材料科學與工程學系。長紘同學提到， 就近入學節省了額外通勤時間，有更充裕的時間自主學習。另外， 高中三年收穫最多的是導師給他的觀念「會做事比成績更重要」 並身體力行，長紘同學熱心助人，協助指導同學課業， 是學弟妹學習的最佳典範。

而雙溪高中李安翊因家庭經濟因素，家人並不支持參與體育活動， 原本要結束的體育之路，因偶然發現雙溪高中舞龍隊甄選， 立即決定跨縣市就讀雙溪高中。 透過在雙溪高中嚴實的訓練及個人的自律，一舉突破高懸20年U2 0全國紀錄，亦是近40年來臺灣最快的800公尺成績， 更於亞洲青年田徑錦標賽再次突破個人紀錄，奪下銀牌， 安翊的獎學金及競賽獎金，也都用來幫忙分擔家計。

另外，金山高中林懷恩為泰雅族子弟， 錄取東華大學法律系原住民專班榜首。 會考分數原本可以錄取板橋高中，但為了傳承原住民民族文化， 特別選讀金山高中原住民專班， 就學期間積極參與原住民族研習活動與營隊志工服務， 高三時榮獲全國語文競賽(泰雅族語)特優， 懷恩同學立志未來透過法律專業，服務原住民族與社會大眾。

教育局表示，市長獎設有「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」 ，本學年度共計4,493人獲獎，其中「學習卓越市長獎」 為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3,253人獲 奬；「特殊展能市長獎」每校名額為畢業班級數的三分之ㄧ，共計1 ,240人獲獎，藉以鼓勵多元展能之優秀畢業生。 在強調多元智能的學習歷程中，除了發展智育， 也鼓勵所有學生能在體育、技能、 藝術或科學及創作等方面都能培養長才，並且願意投入社會公益， 服務助人，成為一位優秀的公民。

侯友宜市長(左)頒獎予金山高中林懷恩(右)。（照片來源：新北市教育局提供）

侯友宜市長(左)頒獎予雙溪高中李安翊(右)。（照片來源：新北市教育局提供）

侯友宜市長(左)頒獎予永平高中吳長紘(右)。（照片來源：新北市教育局提供）