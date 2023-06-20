新北市111學年度畢業生市長獎共4,493人獲表揚！侯友宜：新北學子在地就學　成績傲然

新北市教育局今(20)日在新北市政府舉行111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，頒發高中職組及國小組(板橋、土城及樹林區)共計1470位學生，侯友宜市長親自出席頒獎典禮，勉勵及祝福得獎學生優秀表現，並與獲獎學生一一合影。
市長侯友宜表示，新北學子在地就學成績斐然，許多獲獎者就近選讀新北市學校，三年過去，成就傲人，再次證明，「只要放對位置，人人都是天才」。今天很開心能親自祝福每一位學生，每位獲獎學生在學表現及特殊才能都足為大家的楷模，也期許同學們在邁向下一學習旅程時，能秉持過去學習階段的努力，持續精進並修養品德，成為新北市的耀眼之星。
永平高中吳長紘為新住民子女，自該校國中部畢業後，以33.6的會考成績選擇留在高中部就讀且為該校榜首，本年度更以繁星推薦錄取第一志願－國立陽明交通大學材料科學與工程學系。長紘同學提到，就近入學節省了額外通勤時間，有更充裕的時間自主學習。另外，高中三年收穫最多的是導師給他的觀念「會做事比成績更重要」並身體力行，長紘同學熱心助人，協助指導同學課業，是學弟妹學習的最佳典範。
而雙溪高中李安翊因家庭經濟因素，家人並不支持參與體育活動，原本要結束的體育之路，因偶然發現雙溪高中舞龍隊甄選，立即決定跨縣市就讀雙溪高中。透過在雙溪高中嚴實的訓練及個人的自律，一舉突破高懸20年U20全國紀錄，亦是近40年來臺灣最快的800公尺成績，更於亞洲青年田徑錦標賽再次突破個人紀錄，奪下銀牌，安翊的獎學金及競賽獎金，也都用來幫忙分擔家計。
另外，金山高中林懷恩為泰雅族子弟，錄取東華大學法律系原住民專班榜首。會考分數原本可以錄取板橋高中，但為了傳承原住民民族文化，特別選讀金山高中原住民專班，就學期間積極參與原住民族研習活動與營隊志工服務，高三時榮獲全國語文競賽(泰雅族語)特優，懷恩同學立志未來透過法律專業，服務原住民族與社會大眾。
教育局表示，市長獎設有「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」，本學年度共計4,493人獲獎，其中「學習卓越市長獎」為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3,253人獲奬；「特殊展能市長獎」每校名額為畢業班級數的三分之ㄧ，共計1,240人獲獎，藉以鼓勵多元展能之優秀畢業生。在強調多元智能的學習歷程中，除了發展智育，也鼓勵所有學生能在體育、技能、藝術或科學及創作等方面都能培養長才，並且願意投入社會公益，服務助人，成為一位優秀的公民。
侯友宜市長(左)頒獎予金山高中林懷恩(右)。（照片來源：新北市教育局提供）
侯友宜市長(左)頒獎予雙溪高中李安翊(右)。（照片來源：新北市教育局提供）
侯友宜市長(左)頒獎予永平高中吳長紘(右)。（照片來源：新北市教育局提供）