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臺灣土銀力推樂齡友善！邁向永續發展　勇奪金融服務評鑑雙項殊榮

By 台灣英文新聞
2023/06/20 17:08
土銀榮獲旺旺中時金融服務評鑑大賞「樂齡友善獎」殊榮，由金融研訓院董事長蘇建榮(左)頒獎，土銀副總經理林坤地(右)代表受獎。(照片由土銀提供...

土銀榮獲旺旺中時金融服務評鑑大賞「樂齡友善獎」殊榮，由金融研訓院董事長蘇建榮(左)頒獎，土銀副總經理林坤地(右)代表受獎。(照片由土銀提供...

中國時報於2023年6月20日假晶華酒店舉辦首屆「旺旺中時金融服務評鑑大賞」頒獎典禮，肯定金融業者的付出與不懈努力；土銀獲頒銀行業永續類別「永續發展獎」及服務類別「樂齡友善獎」雙項殊榮，肯定土銀致力於實現永續發展目標及提升客戶服務品質之耕耘成果。

為接軌國際邁向永續發展，土銀除將永續發展目標納入經營策略及核心業務外，並透過永續發展委員會之設置，擘劃「環境、社會與公司治理(ESG)推動藍圖」，每年向董事會報告ESG執行成果，積極實踐聯合國及臺灣永續發展目標。為擘建ESG推動藍圖及策略，除參酌國際永續發展趨勢，檢討年度績效與發展方向，並積極與利害關係人議和，發揮金融影響力，建立永續夥伴關係，創造共享價值，達成永續願景。

土銀依循赤道原則、金管會綠色金融行動方案2.0及3.0等準則辦理綠色金融專案，從自身專業出發，期許建構一個永續的金融環境，包括推動綠色存款、綠建築房貸、建築綠色融資行銷方案等，透過資金運用鼓勵產業朝向低碳轉型，提升產業韌性，並揭露商品資訊以提供客戶辨識及信賴。

為因應高齡化社會，土銀除推出「樂活養老」貸款，以其自有不動產提供生活安養所需資金，亦上架小額終身壽險，以簡單易懂、降低投保門檻及便宜的保費為特色，提供高齡者基本保障需求。此外，配合金管會推動「信託2.0計畫」，土銀推出「社福型安養信託」、「社會福利公益安養信託」、「預開式安養/保險金信託」、「社會宅樂齡託租養老信託」及「樂齡安居信託整合服務」等五大信託；其中「樂齡安居信託整合服務」創新服務，即為土銀善用不動產專業優勢，結合前端建商不動產信託及後端長照機構安養信託業務，擴大長者照護服務與安居層面。

另為提升金融服務之普及性及便利性，土銀除推出友善金融服務措施，建構無障礙網站及無障礙服務之營業環境，協助弱勢金融消費者取得金融服務，亦順應金融數位化潮流及消費者行為模式的改變，推動數位金融創新，提供多元金融商品、行動支付及線上申貸投保等服務，以增進顧客體驗並提高服務可及性；土銀並連續四年榮獲金管會金融服務業公平待客原則評核排名前25%，足見土銀對提升客戶服務品質及滿足客戶需求的重視。

在追求永續發展的道路上，土銀將運用豐富資源與金融影響力，持續將ESG概念內化為企業文化之DNA，由上而下戮力推動，積極落實永續發展目標，並促進社會公眾福祉與實現包容性成長，對整體環境、社會及經濟之正向發展扮演更積極的角色。

臺灣土銀力推樂齡友善！邁向永續發展　勇奪金融服務評鑑雙項殊榮

土銀榮獲旺旺中時金融服務評鑑大賞「永續發展獎」殊榮，由金管會副主委蕭翠玲(左)頒獎，土銀副總經理林坤地(右)代表受獎。(照片由土銀提供)

更新時間 : 2023-06-20 18:15 GMT+08:00

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