慈心基金會蒙古種樹基地首次開辦種樹護樹工作坊

慈心有機農業發展基金會在蒙古國推展種樹護樹行動多年，2022 年與蒙古自然無限基金會共同合作建構7公頃的種樹示範基地， 同時打造環境教育中心。透由臺灣駐蒙古代表處的引薦，2023年 5月，臺灣慈心基金會、 蒙古自然無限基金會與臺灣家扶基金會蒙古家扶中心合作， 為蒙古家扶中心的扶助家庭及家扶村，總計提供500個水寶盆， 在扶助家庭的家園及家扶村種樹， 開啟與蒙古民間單位合作種樹的新契機。 慈心基金會也觀察到蒙古當地民眾對於環境教育的期待，2023年 5月6日， 由種樹總監程禮怡為蒙古家扶中心參與種樹專案的扶助家庭40位夥 伴規劃授課，在蒙古種樹環境教育中心首次開辦工作坊。

由於蒙古當地水資源取得不易，環境氣溫變化巨大， 在蒙古種下的每一棵樹苗，除了要經歷烈日、乾旱、強風， 還要經歷霜雪的洗禮，更突顯維持樹苗存活任務的艱鉅。 透過工作坊的課程內容，除了說明種樹護樹的技巧， 更特別強調蒙古森林及水資源恢復的急迫性，同時也培養種子義工， 讓種樹護地球的理念持續向外擴展。

環境教育融入當地水土狀態 強調種樹造林的重要性

以往形容塞外草原的那句「風吹草動見牛羊」的景色， 在蒙古已不復見。大漠環境缺少森林、樹木，放眼過去， 只看到光秃秃、薄薄的一層植被草皮。 嚴重的土壤沙漠化為蒙古和半個地球帶來的沙塵暴的問題， 河流乾涸讓河道消失，也造成一下大雨就容易造成洪災， 都是蒙古當地常見的環境災害。

慈心基金會在蒙古國首開的種樹護樹工作坊， 課程內容包含水寶盆的使用、種樹護樹的知識、森林的重要性， 以及種樹造林的急迫性等。程禮怡特別強調森林對水資源的重要， 樹木不但可以提供食物，樹根土壤也能像吸水海綿， 在下雨時把水份吸存在土壤中，再慢慢釋放滋養環境， 能讓河流保持水量。程禮怡也向工作坊學員指出去年基地遭逢大雨， 因上游缺乏森林，以致單日降雨量70公厘， 就形成洪水而沖毀圍牆的痕跡， 強調種樹造林對蒙古阻止沙漠化及挽救水資源的重要性與急迫性。

工作坊結合理念與實作 讓蒙古居民肩負種樹護樹的使命感

為呼應蒙古總統 Khürelsükh U. 推行的「十億棵樹計畫」，蒙古家扶中心2022年已經開始把樹苗 發給扶助家庭，期望扶助對象透過種樹護樹過程撫慰身心。 由於可移動的蒙古包沒有水龍頭的設施， 需要到社區加水站載回平日生活使用。在水資源如此拮据的環境， 每日澆灌樹苗極為挑戰， 得知慈心基金會的水寶盆具備為樹苗蓄水的功能， 能為居住在蒙古包的扶助家庭省下許多往返取水、 澆灌樹苗的時間和人力，透由臺灣駐蒙古代表處的媒合， 雙方隨即展開合作。

蒙古家扶中心代表黃朱偉、資深專員張齡之， 偕同蒙古家扶中心當地幹部（同工）、扶助家庭等一行約40人，5 月6日來到種樹基地， 成為環境教育中心種樹護樹工作坊的首批學員。 除了透過工作坊理解蒙古大漠的環境現況與種樹造林的急迫性， 工作坊也介紹如何用水寶盆種樹。程禮怡從水寶盆的功能談起， 逐一說明水寶盆的設計結構與材質，以及在臺灣各地樹苗存活率達 70% 以上的使用成果。水寶盆的效益大大鼓舞了蒙古家扶中心的學員， 在實作水寶盆種樹的學習中，學員們認真操作、彼此相互提醒， 以極快又正確的速度完成100個水寶盆種樹練習。 蒙古家扶中心代表黃朱偉在課後特別表示感謝， 對於課程內容帶給扶助家庭環境教育知識、解惑及同時搭配實作， 讓參與的夥伴有紮實的學習，更期待能趕快開始種樹。

以愛養樹 期望種樹療癒身心、收獲甜美果實

慈心基金會與蒙古家扶中心的合作方案有兩種， 一是提供住蒙古包的扶助家庭每戶2棵樹苗和2個水寶盆， 以運用水寶盆將樹苗種在家園社區附近； 一是提供居住於定點的家扶村200個水寶盆，以及200棵樹苗， 讓家扶村所收容的住民，在參與種樹行動中，也療癒了身心。

在蒙古，由於蔬菜水果算中高價位食物，中低收入家庭取得不易， 為使住民營養均衡，家扶村希望能種植當地原生果樹。 慈心基金會種樹總監程禮怡於6月1日帶領種樹基地成員， 協助參加過工作坊的蒙古家扶中心夥伴， 一起在家扶村使用水寶盆種下樹苗，此次提供蒙古原生種的150棵 沙棘果樹苗與50棵黑醋栗果樹苗，期待果子成熟時， 能有助於居民的生計。

蒙古種樹的環境條件很嚴苛，施作的工法與設備也需因地調整。 慈心基金會特別感謝惇聚國際股份有限公司大力支持蒙古種樹專案， 惇聚國際創辦人洪惇學與洪惇玉並親自偕同家人來到蒙古參與家扶村 種樹活動，並且暸解當地環境對於種樹的急迫性， 慈心基金會期盼未來有更多志同道合的夥伴共同前行， 齊心守護地球環境。